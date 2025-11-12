AI w ARC Raiders budzi emocje. „Obecnie każda firma korzysta ze sztucznej inteligencji”, mówi szef Nexon

Zatrudniamy i podpisujemy umowy z aktorami głosowymi – w kontrakcie znajduje się zapis, że wykorzystujemy [AI] w tym celu. Dzięki temu możemy tworzyć rozwiązania, takie jak nasz system pingowania, który potrafi wypowiadać nazwy wszystkich przedmiotów, lokacji i kierunków na kompasie. Właśnie w ten sposób jesteśmy w stanie to osiągnąć bez potrzeby zapraszania aktorów za każdym razem, gdy dodajemy nowy element do gry. – wyjaśniał Watkins pod koniec października.

ARC Raiders odnotowało ostatnio rewelacyjny weekend . Strzelanka przyciągnęła jednocześnie ponad 700 tysięcy graczy na różnych platformach. Embark Studios, stojące za tytułem, znalazło się ostatnio pod ostrzałem ze względu na stosowanie sztucznej inteligencji w produkcji swojego extraction shootera. Podobnie jak w przypadku innej gry studia, The Finals, głosy w ARC Raiders są generowane przy użyciu technologii zamiany tekstu na mowę.

Podczas procesu tworzenia możemy korzystać z narzędzi opartych na technologiach proceduralnych i sztucznej inteligencji, które wspomagają produkcję treści. We wszystkich takich przypadkach ostateczny efekt stanowi wyraz kreatywności i wizji naszego zespołu deweloperskiego. – czytamy na Steamie.

Projektant gry, Virgil Watkins, pierwotnie zaprzeczał, jakoby używano generatywnej sztucznej inteligencji, jednak później przyznał, że do generowania głosów studio wykorzystuje podobną technologię. Embark Studios opublikowało również specjalną adnotację na stronie ARC Raiders, zaznaczając, że choć korzystają z AI, finalny produkt odzwierciedla wizję i kreatywność deweloperów.

Swoją perspektywą na zaistniałą sytuacją podzielił się dyrektor generalny Nexon, Lee Jeong-heon. Lee wyraził przekonanie, że AI wpływa na podniesienie ogólnej jakości produkowanych gier. Szef Nexona uważa, iż należy przyjąć założenie, że obecnie każda firma tworząca gry używa sztucznej inteligencji:

Przede wszystkim uważam, że należy założyć, iż obecnie każda firma korzysta ze sztucznej inteligencji. Jednak jeśli wszyscy pracują z tymi samymi lub podobnymi technologiami, prawdziwe pytanie brzmi: jak przetrwać? Wierzę, że kluczowe jest obranie strategii, która zwiększy konkurencyjność.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.