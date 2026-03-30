Kolejne podwyżki konsol w zasięgu wzroku? Eksperci ostrzegają przed ruchem Xboxa i Nintendo

Wydaje się, że czarny scenariusz dla portfeli graczy staje się rzeczywistością. Po tym, jak Sony oficjalnie ogłosiło drastyczne podwyżki cen PlayStation 5, analitycy ostrzegają, że Microsoft i Nintendo mogą być następni w kolejce. Globalny kryzys na rynku pamięci, napędzany przez rozwój infrastruktury AI, odciska coraz mocniejsze piętno na branży rozrywkowej.

Nadchodzą kolejne podwyżki cen konsol?

Piers Harding-Rolls z firmy analitycznej Ampere Analysis uważa, że ruch Sony – które od 2 kwietnia podnosi cenę bazowego PS5 do 650 dolarów, a modelu Pro do zawrotnych 900 dolarów – może wywołać efekt domina. Według eksperta, Microsoft i Nintendo prawdopodobnie pójdą tą samą drogą, by chronić swoje malejące marże sprzętowe. Głównymi powodami podwyżek są ceny pamięci RAM i dysków SSD, które utrzymują się na wysokim poziomie ze względu na ogromne zapotrzebowanie ze strony sektora sztucznej inteligencji. Konsolowi giganci stracili ochronę cenową wynikającą z długoterminowych kontraktów.