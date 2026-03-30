Kolejne podwyżki konsol w zasięgu wzroku? Eksperci ostrzegają przed ruchem Xboxa i Nintendo

Mikołaj Berlik
2026/03/30 13:30
Giganci mogą podążyć za Sony.

Wydaje się, że czarny scenariusz dla portfeli graczy staje się rzeczywistością. Po tym, jak Sony oficjalnie ogłosiło drastyczne podwyżki cen PlayStation 5, analitycy ostrzegają, że Microsoft i Nintendo mogą być następni w kolejce. Globalny kryzys na rynku pamięci, napędzany przez rozwój infrastruktury AI, odciska coraz mocniejsze piętno na branży rozrywkowej.

Xbox
Xbox

Nadchodzą kolejne podwyżki cen konsol?

Piers Harding-Rolls z firmy analitycznej Ampere Analysis uważa, że ruch Sony – które od 2 kwietnia podnosi cenę bazowego PS5 do 650 dolarów, a modelu Pro do zawrotnych 900 dolarów – może wywołać efekt domina. Według eksperta, Microsoft i Nintendo prawdopodobnie pójdą tą samą drogą, by chronić swoje malejące marże sprzętowe. Głównymi powodami podwyżek są ceny pamięci RAM i dysków SSD, które utrzymują się na wysokim poziomie ze względu na ogromne zapotrzebowanie ze strony sektora sztucznej inteligencji. Konsolowi giganci stracili ochronę cenową wynikającą z długoterminowych kontraktów.

Dodatkowo, Xbox Series X już teraz kosztuje 650 dolarów, a wersja 2 TB Galaxy Black osiągnęła pułap 800 dolarów. Dalsze podwyżki mogą jeszcze bardziej osłabić pozycję marki, która po odejściu Phila Spencera walczy o odzyskanie zaufania graczy. Mimo że Switch 2 zadebiutował w lipcu 2025 roku, firma już teraz planuje redukcję produkcji o 30% z powodu niższego niż zakładano popytu w USA. Wprowadzenie wyższych cen sprzętu (obok ogłoszonej już droższej dystrybucji gier pudełkowych) może być ryzykownym ruchem dla "Wielkiego N".

Analitycy zwracają uwagę na niebezpieczny moment tych zmian – podwyżki cen konsol mogą osłabić entuzjazm przed premierą Grand Theft Auto 6, która ma nastąpić jeszcze w tym roku. Mniejsza baza nowych graczy, wynikająca z wysokich barier wejścia (drogi sprzęt), może negatywnie wpłynąć na ogólną sprzedaż gier AAA.

Źródło:https://gamingbolt.com/xbox-series-x-s-and-nintendo-switch-2-could-follow-ps5-and-increase-prices-says-analyst

Mikołaj Berlik
