Nowy Poziom Oszczędności w PlayStation Store! Ogromna liczba gier przeceniona nawet o -95%

Ostatnio zakładka promocji w PS Store zniknęła na kilka dni. Jak się okazuje, było to przygotowaniem do jednej z największych wyprzedaży ostatnich miesięcy. W ramach akcji Nowy Poziom Oszczędności przeceniono tysiące gier na PS4 i PS5, a rabaty sięgają nawet -95%.
Polecane promocje z wyprzedaży Nowy Poziom Oszczędności
- NEO: The World Ends with You [PS4] – 77,70 zł (-70%)
- Remnant II – Standard Edition [PS5] – 57,25 zł (-75%)
- PATAPON 1+2 REPLAY [PS5] – 67,00 zł (-50%)
- Devil May Cry HD Collection [PS4] – 19,35 zł (-85%)
- Devil May Cry 5 Special Edition [PS5] – 42,25 zł (-75%)
- Unicorn Overlord [PS4 & PS5] – 80,70 zł (-70%)
- Tactics Ogre: Reborn [PS4 & PS5] – 65,70 zł (-70%)
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe [PS4 & PS5] – 39,60 zł (-60%)
- UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection [PS5] – 87,60 zł (-60%)
- Kingdom Come: Deliverance [PS4 & PS5] – 25,80 zł (-80%)
- Kingdom Come: Deliverance II [PS5] – 149,50 zł (-50%)
- DRAGON QUEST III HD-2D Remake [PS5] – 149,50 zł (-50%)
- Star Wars Outlaws [PS5] – 104,70 zł (-70%)
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE [PS5] – 83,22 zł (-62%)
- FINAL FANTASY IX Digital Edition [PS4] – 28,20 zł (-70%)
- FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE [PS4] – 65,70 zł (-70%)
- NieR: Automata Game of the YoRHa Edition [PS4] – 67,60 zł (-60%)
- Warhammer 40,000: Darktide [PS5] – 42,49 zł (-75%)
- Slay the Spire [PS4] – 27,25 zł (-75%)
- Hi-Fi RUSH [PS5] – 73,70 zł (-44%)
- The Talos Principle 2 [PS5] – 38,70 zł (-70%)
- SCARLET NEXUS PS4 & PS5 – 44,85 zł (-85%)
- Lost Judgment PS4 & PS5 – 55,80 zł (-80%)
- Prince of Persia The Lost Crown [PS4 & PS5] – 52,00 zł (-60%)
- Lords of the Fallen [PS5] – 42,57 zł (-67%)
- EVERSPACE 2 [PS5] – 54,75 zł (-75%)
Wyprzedaż Nowy Poziom Oszczędności w PlayStation Store potrwa do 28 maja.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!