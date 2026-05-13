Poważna luka w PlayStation Network nadal nie została naprawiona. Problem trwa już pół roku

Wciąż grozi nam przejęcie kont PSN przy użyciu numeru transakcji.
Wokół PlayStation Network ponownie zrobiło się głośno za sprawą krytycznej luki bezpieczeństwa, która według doniesień nadal nie została rozwiązana przez Sony. Problem miał zostać zgłoszony jeszcze w grudniu 2025 roku, ale użytkownicy twierdzą, że w dalszym ciągu pozwala on na przejęcie konta nawet przy aktywnym 2FA oraz passkey.
Sprawa ponownie nabrała rozgłosu po wpisie Nicolasa Lellouche’a z Numeramy. Dziennikarz poinformował, że jego konto PlayStation zostało przejęte już drugi raz pomimo wcześniejszego nagłośnienia problemu oraz dodatkowych zabezpieczeń nałożonych przez obsługę Sony. Według wcześniejszych raportów hakerzy mogą wykorzystać numer transakcji powiązany z kontem do potwierdzenia własności podczas kontaktu z supportem PlayStation. W praktyce ma to pozwalać na obejście standardowych zabezpieczeń, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe czy klucze dostępu.
Sony miało wcześniej oznaczyć konto dziennikarza jako „wysokiego ryzyka”, aby uniemożliwić pracownikom supportu dokonywanie zmian bez dodatkowej weryfikacji. Jak jednak wynika z najnowszych informacji, zabezpieczenie okazało się niewystarczające. Lellouche twierdzi, że nowy intruz nie zachowywał się jak wcześniejszy haker, co może sugerować, że luka jest znacznie poważniejsza i potencjalnie dostępna dla większej liczby osób posiadających odpowiednie dane transakcyjne.
Największe obawy budzi możliwość łatwego zmienienia adresu e-mail konta oraz usunięcia dotychczasowych metod logowania. Według autora wpisu użytkownicy nadal nie mogą czuć się bezpiecznie, dopóki Sony nie zmieni sposobu weryfikacji własności kont podczas kontaktu z pomocą techniczną.
Na ten moment Sony nie opublikowało oficjalnego komunikatu dotyczącego rozwiązania problemu. Użytkownikom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i nieudostępnianie publicznie żadnych danych zakupowych ani potwierdzeń transakcji związanych z PlayStation Network.
