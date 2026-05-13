Poważna luka w PlayStation Network nadal nie została naprawiona. Problem trwa już pół roku

Wokół PlayStation Network ponownie zrobiło się głośno za sprawą krytycznej luki bezpieczeństwa, która według doniesień nadal nie została rozwiązana przez Sony. Problem miał zostać zgłoszony jeszcze w grudniu 2025 roku, ale użytkownicy twierdzą, że w dalszym ciągu pozwala on na przejęcie konta nawet przy aktywnym 2FA oraz passkey.

PlayStation Network – problem z odzyskiwaniem kont nadal istnieje

Sprawa ponownie nabrała rozgłosu po wpisie Nicolasa Lellouche’a z Numeramy. Dziennikarz poinformował, że jego konto PlayStation zostało przejęte już drugi raz pomimo wcześniejszego nagłośnienia problemu oraz dodatkowych zabezpieczeń nałożonych przez obsługę Sony. Według wcześniejszych raportów hakerzy mogą wykorzystać numer transakcji powiązany z kontem do potwierdzenia własności podczas kontaktu z supportem PlayStation. W praktyce ma to pozwalać na obejście standardowych zabezpieczeń, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe czy klucze dostępu.