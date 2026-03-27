Potężne podwyżki konsol PlayStation oficjalnie wchodzą w życie. Ten cios zaboli bardzo mocno

Jeśli myśleliście o zakupie nowej konsoli to wasz portfel z pewnością wam za to nie podziękuje. Ogromne podwyżki konsol PlayStation.
W związku z utrzymującą się presją w globalnej gospodarce podjęto decyzję o podniesieniu cen konsol PlayStation 5, PS5 Pro oraz urządzenia PlayStation Portal remote player. Zmiany cen obejmują wszystkie światowe rynki, więc także polscy gracze odczują ten cios bardzo mocno. Firma podkreśla, że jest świadoma wpływu tych zmian na społeczność graczy, jednak po dokładnej analizie uznano je za konieczne, aby nadal dostarczać innowacyjne i wysokiej jakości doświadczenia gamingowe na całym świecie. Jak się okazało, ostatnie przewidywania leakera okazały się być gorzką prawdą.
Nowe sugerowane ceny detaliczne konsol PlayStation 5 w różnych wariantach, które obowiązywać będą od 2 kwietnia 2026:
Stany Zjednoczone:
PS5 – 649,99 dolarów
PS5 Digital Edition – 599,99 dolarów
PS5 Pro – 899,99 dolarów
Wielka Brytania:
PS5 – 569,99 funtów
PS5 Digital Edition – 519,99 funtów
PS5 Pro – 789,99 funtów
Kraje Unii Europejskiej:
GramTV przedstawia:
PS5 – 649,99 Euro (przy aktualnym kursie 2773,63 złotych) PS5 Digital Edition – 599,99 Euro (przy aktualnym kursie 2560,48 złotych) PS5 Pro – 899,99 Euro (przy aktualnym kursie 3840,68 złotych)
Japonia:
PS5 – 97 980 Jenów
PS5 Digital Edition – 89 980 Jenów
PS5 Pro – 137 980 Jenów
Nowe ceny PlayStation Portal, które również obowiązywać będą od 2 kwietnia 2026:
USA: 249,99 dolarów
Wielka Brytania: 219,99 funtów Kraje Unii Europejskiej: 249,99 Euro (przy aktualnym kursie 1066,97 złotych)
Japonia: 39 980 Jenów
Jak to mówią – "tanio to już było”. Oczywiście wszyscy mogliśmy się spodziewać takiego obrotu spraw, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, które aktualnie mogą wpływać na drożyznę – AI, dostępność podzespołów, ich ceny, wojna itp. Wszystkim, którzy planowali zakup nowego sprzętu współczujemy, z kolei pozostałym zalecamy mocne dbanie o sprzęt żeby posłużył jak najdłużej.