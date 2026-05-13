„Blizzard zrobił graczy w balona”? Fani krytykują wydarzenie z okazji 10-lecia Overwatcha

Jubileuszowe wydarzenie w Overwatchu miało być wielkim świętem dla fanów. Tymczasem gracze nie kryją rozczarowania nagrodami i zawartością przygotowaną przez Blizzard.

Overwatch obchodzi właśnie swoje 10. urodziny, a studio Blizzard Entertainment uruchomiło specjalne wydarzenie rocznicowe trwające do 1 czerwca. Problem w tym, że społeczność bardzo szybko zaczęła krytykować przygotowane atrakcje. Overwatch – gracze nie kryją rozczarowania Największe kontrowersje wzbudziły jubileuszowe lootboxy oraz nowe skórki Decennium dla bohaterów z oryginalnego składu Overwatcha. Gracze zwracają uwagę, że są to jedynie proste biało-fioletowe przemalowania istniejących skinów, które nie wyglądają jak nagrody godne 10-lecia marki. Na Reddicie i w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Wielu fanów uważa, że Blizzard zmarnował ogromny potencjał tak ważnego wydarzenia.

Część graczy liczyła na darmowe legendarne skórki, walutę premium lub bardziej wyjątkowe kosmetyczne nagrody. Tymczasem event oferuje głównie jubileuszowe lootboxy zawierające skiny Epic, naklejki, ikonki oraz graffiti. Dodatkowo sporą frustrację wywołało porównanie wydarzenia globalnego z chińską wersją obchodów. Tamtejsi gracze otrzymali znacznie bardziej rozbudowane nagrody, w tym Mythic Prismy pozwalające odblokowywać najcenniejsze skórki w grze. W efekcie zachodni fani zaczęli oskarżać Blizzard o nierówne traktowanie społeczności.

Sytuacji nie poprawia fakt, że równolegle do wydarzenia do sklepu trafiły nowe płatne zestawy kosmetyczne, między innymi skórki White Rabbit oraz Date Night. Społeczność zauważa, że Blizzard znacznie chętniej promuje płatną zawartość niż rozdaje atrakcyjne nagrody z okazji jubileuszu. W sieci pojawiają się również porównania do Marvel Rivals i jego wydarzeń rocznicowych, które zdaniem części graczy były znacznie bardziej hojne. Nie wiadomo, czy Blizzard zdecyduje się jeszcze rozbudować event lub dorzucić dodatkowe nagrody. Na ten moment reakcje społeczności są jednak wyjątkowo chłodne, mimo że ostatnie miesiące były dla Overwatcha okresem odbudowy zainteresowania po rezygnacji z nazwy Overwatch 2.