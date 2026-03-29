Starfield wyląduje wkrótce na konsolach Sony. Poznaliśmy rozmiar gry na PS5

W zeszłym tygodniu ujawniono datę premiery Starfield na PlayStation 5. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany tytuł zadebiutuje na kolejnej platformie już na początku przyszłego miesiąca. Tymczasem w sieci pojawiły się szczegóły na temat rozmiaru najnowszego RPG studia Bethesda na PS5.

Ujawniono rozmiar Starfield na PlayStation 5

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PlayStation Game Size gra Starfield w wersji na konsolę PlayStation 5 będzie wymagać 123.347 GB wolnej przestrzeni. Jeśli natomiast będziecie chcieli pobrać również dodatek Shattered Space, to przygotujcie dodatkowe 12.502 GB miejsca. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji.