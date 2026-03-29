Starfield wyląduje wkrótce na konsolach Sony. Poznaliśmy rozmiar gry na PS5

Niewykluczone, że część użytkowników będzie zmuszona zrobić małe porządki na dyskach swoich konsol.
W zeszłym tygodniu ujawniono datę premiery Starfield na PlayStation 5. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany tytuł zadebiutuje na kolejnej platformie już na początku przyszłego miesiąca. Tymczasem w sieci pojawiły się szczegóły na temat rozmiaru najnowszego RPG studia Bethesda na PS5.
Ujawniono rozmiar Starfield na PlayStation 5
Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PlayStation Game Size gra Starfield w wersji na konsolę PlayStation 5 będzie wymagać 123.347 GB wolnej przestrzeni. Jeśli natomiast będziecie chcieli pobrać również dodatek Shattered Space, to przygotujcie dodatkowe 12.502 GB miejsca. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji.
Wiemy też, kiedy użytkownicy PlayStation 5 będą mogli pobrać pliki niezbędne do uruchomienia najnowszego RPG studia Bethesda. PlayStation Game Size informuje, że preload gry Starfield na konsolach Sony ruszy już 5 kwietnia 2026 roku, a więc dwa dni przed oficjalną premierą. Wspomniany tytuł zadebiutuje natomiast na nowej platformie o 16:00 czasu polskiego.
Na koniec przypomnijmy, że premiera Starfield na PlayStation 5 zaplanowana jest na 7 kwietnia 2026 roku. Tego samego dnia gra otrzyma również „najbardziej rozbudowaną” aktualizację w historii zatytułowaną Free Lanes oraz nowy dodatek o nazwie Terran Armada. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.
