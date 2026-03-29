Lista nowości na Xbox i PC. Paradoks Darwina i kolejna premiera w Game Pass

Microsoft przypomina o nowych produkcjach, które już w przyszłym tygodniu trafią w ręce graczy.

Microsoft zaprezentował listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Okazuje się, że w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 19 nowymi produkcjami. Najgorętszą pozycją na liście wydaje się Super Meat Boy 3D, czyli trzecia odsłona serii wymagających i krwawych platformówek.

Zgodnie z zapowiedziami Super Meat Boy 3D zadebiutuje 31 marca 2026 roku, a więc w najbliższy wtorek. Wspomniana produkcja w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Najnowsza produkcja studia Team Meat nie jest jednak jedyną wartą uwagi nowością.

Już 2 kwietnia 2026 roku odbędzie się bowiem premiera Darwin’s Paradox – ciekawie zapowiadającej się platformówki, w której gracze przejmą kontrolę nad ośmiornicą. Miłośnicy serii Legacy of Kain powinni natomiast zwrócić uwagę na Legacy of Kain: Ascendance, które zadebiutuje 31 marca 2026 roku. Pełną listę przyszłotygodniowych premier w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (30 marca – 4 kwietnia 2026) 31 marca – Grime II (Optimized for Xbox Series X|S)

31 marca – JokerJack

31 marca – Legacy of Kain: Ascendance (Optimized for Xbox Series X|S)

31 marca – NubiaPhobia

31 marca – Super Meat Boy 3D (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

1 kwietnia – Content Warning (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

1 kwietnia – Zoo Orbs (Optimized for Xbox Series X|S)

2 kwietnia – Clean Up Earth (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

2 kwietnia – Darwin’s Paradox

2 kwietnia – Go! Go! Mister Chickums (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

2 kwietnia – Morkull Ascend to the Gods (Optimized for Xbox Series X|S)

2 kwietnia – Pulmo (Optimized for Xbox Series X|S)

2 kwietnia – Sunset Motel (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

3 kwietnia – Grab 50 Coins (Optimized for Xbox Series X|S)

3 kwietnia – Inkling Cats: Beneath the Dreams (Optimized for Xbox Series X|S)

3 kwietnia – Manafinder (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

3 kwietnia – Mini Trains (Xbox Play Anywhere)

3 kwietnia – Owlen and the Whispering Woods (Optimized for Xbox Series X|S)

3 kwietnia – To Farm Lands: Sowing Fields (Optimized for Xbox Series X|S)

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.