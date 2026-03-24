Produkcja Nintendo Switch 2 zmniejszona o 30 procent. Nintendo musi ograniczyć ambitne plany

Według raportu opublikowanego przez Bloomberg , Nintendo podjęło decyzję o spowolnieniu produkcji konsoli Switch 2 na rynku amerykańskim o ponad 30%. Powodem nie są braki komponentów, lecz niższe od przewidywanego zainteresowanie urządzeniem po okresie świątecznym.

Co ciekawe, decyzja ta zapadła mimo ogromnego sukcesu gry Pokemon Pokopia, która została bardzo dobrze przyjęta przez graczy. Kierownictwo Nintendo uznało jednak, że same Pokémony to za mało, by utrzymać dotychczasowe cele sprzedażowe w USA. Firma przyjmuje obecnie postawę wyczekującą, analizując, jak nadchodzące premiery wpłyną na długofalowy popyt. Raport wyraźnie zaznacza, że cięcia nie są powiązane z gwałtownie rosnącymi cenami pamięci na rynkach światowych – to czysta reakcja na realne zapotrzebowanie rynkowe.

Równolegle do wieści z USA, napływają ciekawe informacje z Europy. Japoński dziennik Nikkei donosi, że Nintendo przygotowuje nową wersję Switcha 2, dostosowaną do unijnych przepisów dotyczących „prawa do naprawy”. Nowy model ma posiadać łatwo wymienialną baterię – zarówno w samej konsoli, jak i w kontrolerach Joy-Con 2. Nie jest jeszcze jasne, czy podobne zmiany obejmą kontroler Pro, ale presja legislacyjna w UE może przyspieszyć premierę tego odświeżonego wariantu.

Wprowadzenie modelu „easy-to-repair” może być również sygnałem do ostatecznego zakończenia produkcji oryginalnego Nintendo Switch z 2017 roku. Eksperci przewidują, że Nintendo może wkrótce całkowicie wycofać starszy model z rynku, aby w pełni skoncentrować swoje siły na ekosystemie Switcha 2.

Wspomnijmy jeszcze, że choć popyt w USA nieco spadł, to globalnie Nintendo wciąż radzi sobie bardzo dobrze. Analitycy z Niko Partners ostrzegają jednak, że w dalszej części 2026 roku branża może odczuć skutki światowych niedoborów pamięci, co może wpłynąć na ceny i dostępność sprzętu w przyszłości. Na ten moment nie potwierdzono oficjalnej daty premiery europejskiego modelu z wymienną baterią, ale unijne regulacje sugerują, że może to nastąpić szybciej, niż się spodziewamy.