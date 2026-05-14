Xbox Game Pass z nowym rynkiem. Wyciek wskazuje na Chiny

Na tym z pewnością nie koniec. Pojawiły się bowiem nowe, dość interesujące informacje związane z Game Passem.

Xbox Game Pass trafi do Chin?

Jak podaje serwis The Verge, Microsoft może zdecydować się na większą ekspansję Xbox Game Pass. Abonament miałby bowiem trafić do Chin. Wskazuje na to nowa aktualizacja aplikacji Xbox na PC, w której znaleziono wzmiankę o Projekcie Saluki. Pod tą nazwą kodową kryje się opis brzmiący Ekspansja na rynek chiński dla Game Passa, Nagród oraz progów subskrypcji. Na ten moment nic więcej nie wiadomo, trudno jednak zakładać, by tego typu zdania znalazły się w plikach przypadkowo. Bardziej prawdopodobne jest, że ktoś nie do końca ukrył to, co na razie powinno zostać ukryte.