Xbox Game Pass z nowym rynkiem. Wyciek wskazuje na Chiny

Maciej Petryszyn
2026/05/14 13:30
Po pojawieniu się Ashy Sharmy w Xboxie doszło do kilku ciekawych zmian. Obniżki cen, nowe pakiety Game Passa i większy udział osób związanych wcześniej z CoreAI.

Na tym z pewnością nie koniec. Pojawiły się bowiem nowe, dość interesujące informacje związane z Game Passem.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass trafi do Chin?

Jak podaje serwis The Verge, Microsoft może zdecydować się na większą ekspansję Xbox Game Pass. Abonament miałby bowiem trafić do Chin. Wskazuje na to nowa aktualizacja aplikacji Xbox na PC, w której znaleziono wzmiankę o Projekcie Saluki. Pod tą nazwą kodową kryje się opis brzmiący Ekspansja na rynek chiński dla Game Passa, Nagród oraz progów subskrypcji. Na ten moment nic więcej nie wiadomo, trudno jednak zakładać, by tego typu zdania znalazły się w plikach przypadkowo. Bardziej prawdopodobne jest, że ktoś nie do końca ukrył to, co na razie powinno zostać ukryte.

Z jednej strony sam Microsoft od lat działa na rynku chińskim. Amerykański gigant z jednej strony sprzedaje w Państwie Środka swoje konsole, a z drugiej dzięki Activision Blizzard dystrybuuje tam swoje gry. Rozszerzenie Game Passa o tamtejszych użytkowników byłoby więc ruchem jak najbardziej logicznym. Z drugiej strony warto wspomnieć, że wiele gier jest zwyczajnie w Chinach zakazane z uwagi na decyzje tamtejszych organów regulacyjnych. To oznacza, że chiński Game Pass albo musiałby otrzymać dostęp do zmodyfikowanej biblioteki, albo nawet swój dedykowany próg, dostępny jedynie w Chińskiej Republice Ludowej.

Z innych ciekawostek – we wspomnianej aktualizacji znalazła się też nazwa Positron. Przypuszcza się, że może się pod nią kryć funkcja Disc2Digital, czyli dodanie cyfrowych licencji dla gier na płytach. Sam Xbox miał planować taki ruch już dawno temu, ale wówczas został on zablokowany z uwagi na niezadowolenie wydawców.

Źródło:https://insider-gaming.com/xbox-game-pass-for-china-seemingly-in-development/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

