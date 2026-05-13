Indiana Jones i Wielki Krąg już na Nintendo Switch 2. Bethesda pokazuje efektowny zwiastun premierowy

Przygoda od MachineGames trafiła na nową konsolę Nintendo, a gracze mogą zabrać Indy’ego w podróż także poza domem.

Zgodnie z wcześniejszymi wiadomościami, Microsoft i MachineGames oficjalnie wypuścili Indiana Jones i Wielki Krąg na Nintendo Switch 2. Z tej okazji opublikowano nowy zwiastun premierowy, który prezentuje fragmenty rozgrywki, eksplorację lokacji oraz filmowe sceny inspirowane klasyczymi przygodami słynnego archeologa.

Indiana Jones and the Great Circle – debiut na Nintendo Switch 2

Produkcja od twórców serii Wolfenstein była jedną z najlepiej ocenianych przygodowych gier akcji ostatnich miesięcy. Tytuł zebrał sporo pochwał a w Indiana Jonesa wcielił się Troy Baker. Wersja na Nintendo Switch 2 pozwala zagrać zarówno w trybie przenośnym, jak i stacjonarnym. Twórcy stwierdzili, że była to jedna z najbardziej oczekiwanych premier na najnowszej platformie Nintendo, szczególnie dla graczy preferujących single-playerowe, fabularne przygody.