Indiana Jones i Wielki Krąg już na Nintendo Switch 2. Bethesda pokazuje efektowny zwiastun premierowy

Przygoda od MachineGames trafiła na nową konsolę Nintendo, a gracze mogą zabrać Indy’ego w podróż także poza domem.
Zgodnie z wcześniejszymi wiadomościami, Microsoft i MachineGames oficjalnie wypuścili Indiana Jones i Wielki Krąg na Nintendo Switch 2. Z tej okazji opublikowano nowy zwiastun premierowy, który prezentuje fragmenty rozgrywki, eksplorację lokacji oraz filmowe sceny inspirowane klasyczymi przygodami słynnego archeologa.
Indiana Jones and the Great Circle – debiut na Nintendo Switch 2
Produkcja od twórców serii Wolfenstein była jedną z najlepiej ocenianych przygodowych gier akcji ostatnich miesięcy. Tytuł zebrał sporo pochwał a w Indiana Jonesa wcielił się Troy Baker. Wersja na Nintendo Switch 2 pozwala zagrać zarówno w trybie przenośnym, jak i stacjonarnym. Twórcy stwierdzili, że była to jedna z najbardziej oczekiwanych premier na najnowszej platformie Nintendo, szczególnie dla graczy preferujących single-playerowe, fabularne przygody.
MachineGames przypomina również o dodatku Order of the Giants, który rozszerza historię o nowe zagadki i lokacje. DLC nie jest jednak częścią podstawowego wydania i trzeba kupić je osobno za 20 dolarów.
Odkryj jedną z największych tajemnic historii w Indiana Jones and the Great Circle – pierwszoosobowej, jednoosobowej grze przygodowej osadzonej pomiędzy wydarzeniami z Poszukiwaczy zaginionej Arki a Ostatniej krucjaty. Jest rok 1937. Złowrogie siły przeczesują świat w poszukiwaniu sekretu starożytnej mocy powiązanej z Wielkim Kręgiem, a tylko jedna osoba może je powstrzymać – Indiana Jones. Wcielimy się w legendarnego archeologa w tej filmowej grze akcji i przygody od studia MachineGames, nagradzanych twórców najnowszych odsłon serii Wolfenstein, produkowanej wykonawczo przez legendarnego projektanta gier Todda Howarda.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!