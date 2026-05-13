Indiana Jones i Wielki Krąg już na Nintendo Switch 2. Bethesda pokazuje efektowny zwiastun premierowy

Mikołaj Berlik
2026/05/13 13:00
Przygoda od MachineGames trafiła na nową konsolę Nintendo, a gracze mogą zabrać Indy’ego w podróż także poza domem.

Zgodnie z wcześniejszymi wiadomościami, Microsoft i MachineGames oficjalnie wypuścili Indiana Jones i Wielki Krąg na Nintendo Switch 2. Z tej okazji opublikowano nowy zwiastun premierowy, który prezentuje fragmenty rozgrywki, eksplorację lokacji oraz filmowe sceny inspirowane klasyczymi przygodami słynnego archeologa.

Indiana Jones and the Great Circle – debiut na Nintendo Switch 2

Produkcja od twórców serii Wolfenstein była jedną z najlepiej ocenianych przygodowych gier akcji ostatnich miesięcy. Tytuł zebrał sporo pochwał a w Indiana Jonesa wcielił się Troy Baker. Wersja na Nintendo Switch 2 pozwala zagrać zarówno w trybie przenośnym, jak i stacjonarnym. Twórcy stwierdzili, że była to jedna z najbardziej oczekiwanych premier na najnowszej platformie Nintendo, szczególnie dla graczy preferujących single-playerowe, fabularne przygody.

MachineGames przypomina również o dodatku Order of the Giants, który rozszerza historię o nowe zagadki i lokacje. DLC nie jest jednak częścią podstawowego wydania i trzeba kupić je osobno za 20 dolarów.

Odkryj jedną z największych tajemnic historii w Indiana Jones and the Great Circle – pierwszoosobowej, jednoosobowej grze przygodowej osadzonej pomiędzy wydarzeniami z Poszukiwaczy zaginionej Arki a Ostatniej krucjaty. Jest rok 1937. Złowrogie siły przeczesują świat w poszukiwaniu sekretu starożytnej mocy powiązanej z Wielkim Kręgiem, a tylko jedna osoba może je powstrzymać – Indiana Jones. Wcielimy się w legendarnego archeologa w tej filmowej grze akcji i przygody od studia MachineGames, nagradzanych twórców najnowszych odsłon serii Wolfenstein, produkowanej wykonawczo przez legendarnego projektanta gier Todda Howarda.

Przypomnijmy, że poza Nintendo Switch 2 Indiana Jones i Wielki Krąg pojawił się też na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/indiana-jones-and-the-great-circle-makes-its-switch-2-debut-with-a-stylish-launch-trailer

