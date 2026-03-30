Sprzedaż Death Stranding 2 na PC jest tak dobra, że napędza też wyniki na PS5. Kiedy Xbox?

Według danych Alinea Analytics, wersja PC sprzedała się w około 425 tysięcy egzemplarzy już w pierwszym tygodniu. To wynik, który znacząco wpłynął na ogólny rezultat produkcji. Łącznie Death Stranding 2 przekroczyło właśnie próg 2 milionów sprzedanych kopii . Tym samym tytuł potwierdził swoją mocną pozycję na rynku.

Już wcześniej pisaliśmy o imponujących wynikach debiutu Death Stranding 2: On the Beach na PC. Teraz jednak okazuje się, że skala sukcesu jest jeszcze większa, a potwierdzają to rosnące liczby. Najnowsze analizy wskazują, że premiera na komputerach osobistych wyraźnie napędziła sprzedaż gry. Wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie tytułem wciąż nie słabnie.

Warto pamiętać, że wcześniej tytuł osiągnął około 1,6 miliona sprzedaży na PlayStation 5. Premiera na PC podniosła więc wynik o ponad 20%, generując przy tym dziesiątki milionów dolarów dodatkowego przychodu. To pokazuje, jak istotne dla współczesnych produkcji AAA są porty na kolejne platformy. Coraz częściej stają się one kluczowym elementem strategii wydawniczej.

Co ciekawe, analitycy zauważyli również efekt uboczny premiery. Debiut na PC miał wpłynąć na ponowny wzrost sprzedaży wersji konsolowej. Zdaniem Rhysa Elliotta nie chodzi wyłącznie o obniżki cen – sama obecność gry w mediach i ponowny szum wokół premiery zadziałały jak dodatkowa kampania marketingowa. To pokazuje, że premiery na różnych platformach mogą się wzajemnie napędzać.

Dane ze Steama sugerują też duże zaangażowanie graczy. Średni czas spędzony w grze wynosi około 18 godzin, a spora część użytkowników przekroczyła już 20, a nawet 50 godzin rozgrywki. To wyraźny sygnał, że produkcja Hideo Kojimy nie tylko dobrze się sprzedaje, ale też skutecznie przyciąga graczy na dłużej. W efekcie możemy mieć do czynienia z kolejnym długoterminowym sukcesem na rynku.

Kiedy premiera na Xbox?

W świetle tych wyników aż prosi się o postawienie pytania, kiedy gra wyląduje na sprzęcie Microsoft. Na ewentualną wersję na Xbox trzeba będzie jednak jeszcze poczekać – wszystko wskazuje na to, że obowiązuje roczna ekskluzywność na PlayStation 5, więc premiera mogłaby nastąpić najwcześniej w połowie 2026 roku. Dla porównania, pierwszy Death Stranding trafił na Xbox dopiero po około czterech latach od premiery, choć w przypadku sequela taki scenariusz raczej nie powinien się powtórzyć.