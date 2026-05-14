Zaloguj się lub Zarejestruj

Subnautica 2 debiutuje dziś w Xbox Game Pass. Gracze zanurkują we wczesnym dostępie już po południu

Mikołaj Berlik
2026/05/14 14:45
0
0

Microsoft rozszerza ofertę Xbox Game Pass o jedną z najbardziej wyczekiwanych gier survivalowych ostatnich lat. Jeszcze dziś w usłudze pojawi się Subnautica 2.

Subnautica 2 trafi do abonamentu Xbox Game Pass już dziś o godzinie 17:00. Produkcja studia Unknown Worlds Entertainment będzie dostępna na Xbox Series X|S, PC oraz w chmurze w ramach Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Subnautica 2
Subnautica 2

Subnautica 2 – podwodny survival startuje w Game Passie

Twórcy przypominają jednak, że nie będzie to jeszcze pełna wersja gry. Subnautica 2 startuje w modelu Game Preview, czyli wczesnego dostępu, który według wcześniejszych zapowiedzi może potrwać nawet około dwóch lat. Deweloperzy chcą rozwijać projekt wspólnie ze społecznością i regularnie rozbudowywać zawartość. Nowa odsłona serii ponownie zabierze graczy na obcą planetę pełną niebezpiecznych oceanów i gigantycznych stworzeń. Unknown Worlds obiecuje większy świat, nowe biomy oraz rozbudowany system kooperacji, który ma odegrać znacznie większą rolę niż w poprzednich częściach.

Wypędzeni z domów przez trwający konflikt, Alterra oferuje wam szansę na nowe życie. Jednak gdy statek kolonialny CICADA przewozi was i waszych towarzyszy, Pionierów, do nowego domu, coś idzie nie tak. Sztuczna inteligencja statku upiera się, że misja musi być kontynuowana. Osieroceni i stojący w obliczu niemal niemożliwych do pokonania przeciwności, musicie zrobić wszystko, co w waszej mocy, by przetrwać. Przyszłość ludzkości na tym świecie leży w waszych rękach.

Premiera we wczesnym dostępie wzbudza ogromne zainteresowanie. Produkcja zebrała wcześniej 5 milionów zapisów na listy życzeń Steama, a w ostatnich dniach pojawiały się nawet wycieki nieukończonych buildów gry. Studio ostrzegało jednak, że materiały pochodzące z nieoficjalnych wersji nie oddają jakości finalnego doświadczenia.

GramTV przedstawia:

Oprócz Subnautica 2 do Xbox Game Pass Premium dołącza również DOOM: The Dark Ages. Gra jest dostępna na Xbox Series X|S, PC oraz w chmurze.

Microsoft przypomina także, że do 15 maja abonenci mogą jeszcze odebrać i sprawdzić Galacticare, Go Mecha Ball, Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition, Psi Patrol Rescue Wheels: Mistrzostwa oraz Planet of Lana.

Tagi:

News
PC
DOOM
PlayStation 5
Unknown Worlds Entertainment
Subnautica
Xbox Series X
Xbox Series S
Doom: The Dark Ages
Subnautica 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112