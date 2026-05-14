Subnautica 2 debiutuje dziś w Xbox Game Pass. Gracze zanurkują we wczesnym dostępie już po południu

Microsoft rozszerza ofertę Xbox Game Pass o jedną z najbardziej wyczekiwanych gier survivalowych ostatnich lat. Jeszcze dziś w usłudze pojawi się Subnautica 2.

Subnautica 2 trafi do abonamentu Xbox Game Pass już dziś o godzinie 17:00. Produkcja studia Unknown Worlds Entertainment będzie dostępna na Xbox Series X|S, PC oraz w chmurze w ramach Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Twórcy przypominają jednak, że nie będzie to jeszcze pełna wersja gry. Subnautica 2 startuje w modelu Game Preview, czyli wczesnego dostępu, który według wcześniejszych zapowiedzi może potrwać nawet około dwóch lat. Deweloperzy chcą rozwijać projekt wspólnie ze społecznością i regularnie rozbudowywać zawartość. Nowa odsłona serii ponownie zabierze graczy na obcą planetę pełną niebezpiecznych oceanów i gigantycznych stworzeń. Unknown Worlds obiecuje większy świat, nowe biomy oraz rozbudowany system kooperacji, który ma odegrać znacznie większą rolę niż w poprzednich częściach.