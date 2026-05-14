Subnautica 2 debiutuje dziś w Xbox Game Pass. Gracze zanurkują we wczesnym dostępie już po południu

Subnautica 2 – podwodny survival startuje w Game Passie
Twórcy przypominają jednak, że nie będzie to jeszcze pełna wersja gry. Subnautica 2 startuje w modelu Game Preview, czyli wczesnego dostępu, który według wcześniejszych zapowiedzi może potrwać nawet około dwóch lat. Deweloperzy chcą rozwijać projekt wspólnie ze społecznością i regularnie rozbudowywać zawartość. Nowa odsłona serii ponownie zabierze graczy na obcą planetę pełną niebezpiecznych oceanów i gigantycznych stworzeń. Unknown Worlds obiecuje większy świat, nowe biomy oraz rozbudowany system kooperacji, który ma odegrać znacznie większą rolę niż w poprzednich częściach.
Wypędzeni z domów przez trwający konflikt, Alterra oferuje wam szansę na nowe życie. Jednak gdy statek kolonialny CICADA przewozi was i waszych towarzyszy, Pionierów, do nowego domu, coś idzie nie tak. Sztuczna inteligencja statku upiera się, że misja musi być kontynuowana. Osieroceni i stojący w obliczu niemal niemożliwych do pokonania przeciwności, musicie zrobić wszystko, co w waszej mocy, by przetrwać. Przyszłość ludzkości na tym świecie leży w waszych rękach.
Microsoft przypomina także, że do 15 maja abonenci mogą jeszcze odebrać i sprawdzić Galacticare, Go Mecha Ball, Kulebra and the Souls of Limbo: Closure Edition, Psi Patrol Rescue Wheels: Mistrzostwa oraz Planet of Lana.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!