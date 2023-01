Kevin Feige zapewnia, że filmy Marvela nigdy Wam się nie znudzą

Pracuję w Marvel Studios od ponad 22 lat, a większość z nas tutaj w Marvel Studios jest razem od około dekady lub nawet dłużej. Prawdopodobnie od mojego drugiego roku pracy w Marvelu ludzie pytali: „Jak długo to potrwa? Czy ta moda na filmy komiksowe się kiedyś skończy?'”

Nie bardzo rozumiałem to pytanie. Dla mnie było to podobne do powiedzenia po premierze „Przeminęło z wiatrem”: „Ile jeszcze filmów można zrobić na podstawie powieści? Czy myślisz, że publiczność znudzi się, gdy filmy będą adaptacjami książek?” Nigdy byś o to nie zapytał, ponieważ większość ludzi ma wrodzoną świadomość, że książka może być czymkolwiek. Może opowiadać dowolny rodzaj historii. Wszystko zależy więc od tego, jaką historię chcesz zekranizować. Osoby, które nie czytają komiksów, nie rozumieją, że z komiksami jest tak samo.