Wyciekł zwiastun Avengers: Doomsday. Ulubienie fanów wrócił i nie jest sam

Materiały usuwane są z mediów społecznościowych, więc warto się pośpieszyć z oglądaniem.

Do sieci wyciek pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday, który zapowiada wielki powrót jednego z oryginalnych członków superbohaterskiej drużyny. Wcześniej informowaliśmy, że przed seansami Avatara: Ogień i popiół będą puszczane cztery różne wersje materiałów, które skupią się na poszczególnych bohaterach. Pierwszą postać, która otrzymała swój trailer jest nie kto inny, jak Steve Rogers, czyli poprzedni Kapitan Ameryka. Avengers: Doomsday – pierwszy zwiastun wyciekł do sieci Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami do tej roli powrócił Chris Evans. Bohater, który w filmie Avengers: Koniec gry doczekał się spokojnego zakończenia u boku Peggy Carter, ponownie zostaje wciągnięty w wir wydarzeń zagrażających całemu multiwersum. Zwiastun sugeruje, że jego decyzje z przeszłości mogą mieć znacznie poważniejsze konsekwencje, niż wcześniej przypuszczano, a Kapitan Ameryka raz jeszcze będzie musiał stanąć ramię w ramię z Avengersami.

W krótkim zwiastunie możemy zobaczyć, jak Steve Rogers wraca z podróży do domu, po czym trzyma w rękach małe dziecko – swojego syna. Na końcu widzimy zegar, który odlicza do 26 marca 2026 roku. Już teraz fani spekulują, że właśnie tego dnia otrzymamy nowe ogłoszenia obsady lub pełnoprawny zwiastun. Materiał zobaczycie poniżej i warto się pośpieszyć, gdyż kopie w mediach społecznościowych szybko są kasowane. Według scoopera MyTimeToShineHello ważnym wątkiem w filmie będzie ojcostwo. Steve Rogers ma syna, z kolei Thor wychowuje córkę, a Doktor Doom obwinia superbohaterów, szczególnie poprzedniego Kapitana Amerykę, za stratę syna. W Avengers Doomsday wyraźnie widoczny jest motyw ojcostwa: Steve ma syna, Thor ma córkę, a Doom stracił syna i pragnie się zemścić.

W obsadzie Avengers: Doomsday zobaczymy między innymi Chrisa Hemswortha, Anthony'ego Mackiego, Toma Hiddlestona, Sebastiana Stana, Letitię Wright, Paula Rudda oraz Roberta Downeya Jr. Film połączy też siły Fantastycznej Czwórki i mutantów znanych z serii X-Men, co czyni go najambitniejszą i największą produkcją w historii Marvela. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

