Pamiętacie jeszcze, że Blade jest w produkcji? Reżyser przerywa ciszę wokół gry

Po długiej ciszy wokół gry Blade od studia Arkane, głos zabrał współreżyser kreatywny Dinga Bakaba, uspokajając fanów i zapewniając, że projekt rozwija się bez większych problemów.

Arkane zaprezentowało Blade’a podczas The Game Awards 2023, co spotkało się z dużym entuzjazmem graczy. Od tamtej pory jednak studio praktycznie nie dzieliło się nowymi informacjami, a brak obecności gry zarówno na letnim Xbox Games Showcase, jak i na niedawnych The Game Awards 2025, wzbudził niepokój części społeczności. Growy Blade podobno ma się dobrze Jedna z próśb zaniepokojonego fana na platformie X skłoniła Bakabę do bezpośredniej reakcji. Twórca zapewnił, że cisza nie oznacza problemów produkcyjnych:

Zespół ciężko pracuje, wszyscy są niezwykle dumni i dają z siebie więcej niż kiedykolwiek. Prosimy o cierpliwość. To będzie wyjątkowa gra i mamy nadzieję, że spełni wysokie standardy, które postawiliśmy sobie i wam. Choć część obserwatorów branży z rezerwą podchodzi do faktu, że studio Arkane znane z takich tytułów jak Dishonored czy Prey, pracuje nad licencjonowaną grą Marvela, wielu podkreśla, że właśnie to studio ma kompetencje, aby nadać takiemu projektowi głębię i unikalny charakter. Postać Blade’a, stojąca nieco na uboczu klasycznego superbohaterskiego schematu, daje twórcom dużą swobodę twórczą. Jednocześnie sytuacja Arkane pozostaje trudna. Prey pomimo świetnych recenzji, nie odniosło dużego sukcesu sprzedażowego, a Redfall okazał się komercyjną i wizerunkową porażką. W 2024 roku Microsoft zamknął Arkane Austin, pozostawiając na rynku jedynie oddział Arkane Lyon, który odpowiada za Blade’a.

Dodatkowe obawy budzi strategia Microsoftu, coraz mocniej skoncentrowana na rozwoju sztucznej inteligencji. Na początku 2025 roku firma ogłosiła inwestycję 80 miliardów dolarów w tę technologię, co zdaniem części komentatorów, mogło przyczynić się do zwolnień w dziale gier. Niektórzy analitycy przewidują, że w przyszłości może to oznaczać kolejne redukcje i kasowanie projektów. W tych okolicznościach Blade jawi się jako kluczowy tytuł dla przyszłości Arkane. Jeśli gra nie okaże się sukcesem, studio może znaleźć się w bardzo trudnym położeniu. Tym większe znaczenie mają zapewnienia Dingy Bakaby, że rzeczywiście powstaje coś wyjątkowego.