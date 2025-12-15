Wyciekły szczegóły zwiastunów Avengers: Doomsday. Są nudne, a teraz wiemy dlaczego

To może być ogromne rozczarowanie dla fanów.

Pierwsze szczegóły dotyczące zapowiedzi Avengers: Doomsday zaczynają wyciekać do sieci. Z dostępnych informacji wynika, że Marvel Studios przygotowało nietypową kampanię promocyjną, która ma stopniowo budować napięcie wokół nadchodzącego widowiska. Zamiast jednego klasycznego trailera, fani mają otrzymać cztery krótkie zapowiedzi skupione na pojedynczych bohaterach. Avengers: Doomsday – cztery zwiastuny to tak naprawdę krótkie materiały poświęcone pojedynczym bohaterom Według potwierdzonych doniesień, w ciągu czterech kolejnych tygodni do kin trafią cztery krótkie materiały promocyjne. Ich emisja ma być powiązana z seansami filmu Avatar: Ogień i popiół i prawdopodobnie będą do obejrzenia wyłącznie w kinie. Marvel i Disney najwyraźniej liczą się z tym, że nagrania i tak szybko pojawią się w mediach społecznościowych. Mimo to scooper MyTimeToShineHello w jednym z wcześniejszych wpisów wyznał, że materiały są “nudne”. Teraz dowiedzieliśmy się dlaczego.

Każda z zapowiedzi ma być krótką sceną, a nie pełnoprawnym zwiastunem, i prezentować wydarzenia z perspektywy jednego bohatera. W ten sposób studio chce stopniowo odsłaniać kierunek fabuły oraz role kluczowych postaci w nadchodzącym filmie. To nie są typowe zwiastuny. To cztery krótkie sceny, z których każda skupia się na innym bohaterze. Pierwotnie plan zakładał inną kolejność ich publikacji, jednak ostatecznie miało dojść do zmian. Najwcześniej pokazana scena ma koncentrować się na Steve Rogers. Widzowie zobaczą go wracającego do domu na rowerze, a fabuła ma ujawnić, że wraz z Peggy Carter doczekał się syna. Całość wieńczyć ma plansza zapowiadająca powrót Kapitana Ameryki oraz data premiery filmu, po której pojawi się uruchomione odliczanie. Scena z Steve’em miała być trzecia, ale wygląda na to, że teraz otworzy całą serię. Widzimy go wracającego do domu, dowiadujemy się o jego synu, a na końcu pojawia się zapowiedź powrotu w Avengers: Doomsday oraz data premiery.

Kolejna zapowiedź prawdopodobnie skupi się na Thor, natomiast w jednej z następnych ważną rolę ma odegrać Doktor Doom, w którego wciela się Robert Downey Jr. To właśnie te krótkie sceny mają delikatnie zarysować konflikt i pokazać, jakie znaczenie będą miały poszczególne postacie w nadchodzącej historii. Wczytywanie ramki mediów. Choć część fanów może liczyć na pełnoprawny zwiastun, wygląda na to, że Marvel celowo ogranicza ujawniane informacji o filmie. Przy premierze zaplanowanej dopiero za ponad rok studio nie chce odsłaniać zbyt wielu kart, stawiając raczej na atmosferę tajemnicy i stopniowe budowanie oczekiwań. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

