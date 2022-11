Fani Marvela są zmęczeni uniwersum. Zaskakujące badania o widzach MCU i DC Comics

Radosław Krajewski 0 0

Z kolei fani DC Comics nie są zainteresowani budowaniem jednego wielkiego świata superbohaterskiego.

Serwis Fandom zaprezentował niezwykle intrygujące badania widzów Marvela i DC Comics oraz innych konsumentów filmowych, serialowych i growych rozrywek. Portal przeprowadził ankietę na 5 tysiącach osób w wieku od 13 do 54 lat, a także zaprezentowali wnioski z „własnej obserwacji” ze swojej platformy z ponad 300 milionów użytkowników miesięcznie. Wynika z nich, że fanów można podzielić na cztery podkategorie: Fani Marvela są przeładowani nowymi produkcjami, ale nie zrezygnują z oglądania kolejnych Adwokaci: to podstawowa baza fanów, opisywana jako „głęboko inwestująca swój czas we franczyzę”, tak bardzo, że stało się to „częścią tego, kim są”. Najczęściej oglądają treści w ciągu pierwszych kilku dni od ich udostępnienia. Niektóre franczyzy z dużą liczbą adwokatów to Marvel, Rick and Morty, Harry Potter, DC, Gwiezdne wojny i Stranger Things.

Intencjonaliści: Ci fani — którzy stanowią średnio największy segment bazy fanów franczyzy — są bardziej wymagający, pod względem marketingu i recenzji, a także opowiadania konkretnych historii oraz aktorów i filmowców stojących za projektami. Najprawdopodobniej obejrzą dany tytuł w ciągu pierwszych dwóch tygodni. Franczyzy z dużą liczbą intencjonalistów to Życie seksualne studentek, Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, Opowieść podręcznej, Gra o tron i Zbrodnie po sąsiedzku. Kulturaliści: Są „pod silnym wpływem szumu” wokół popularnej premiery i postrzegają oglądanie jako okazję do nawiązania kontaktu z przyjaciółmi i rodziną, a także do szerszej rozmowy kulturalnej. Najprawdopodobniej obejrzą film lub serial w ciągu pierwszego miesiąca od premiery. Franczyzy z dużą liczbą kulturalistów obejmują Chicago Fire, Ted Lasso, Detektyw, The Challenge i U nas w Filadelfii. Flirciarze: Jak sama nazwa wskazuje, są to amatorzy, którzy najbardziej zainteresowani są rozrywką, z której mogą „wchodzić i wychodzić” i „pozwolą im znaleźć wspólny język z innymi wokół nich”. Najprawdopodobniej obejrzą, kiedy będą mieli czas. Franczyzy z dużą liczbą Flirciarzy obejmują wiele starszych programów, takich jak Biuro, SpongeBob Kanciastoporty, Plotkara, South Park i Przyjaciele, a także reality show, takie jak Kawaler do wzięcia i Żony Beverly Hills. Słowa „fan” i „super fan” są stale używane do opisania konsumentów rozrywki, ale te terminy są zbyt ogólne dla dzisiejszego świata rozrywki – fandomy są złożone. Zrozumienie warstw tożsamości fanów i autentyczny kontakt z nimi we właściwym czasie i miejscu będzie kluczem dla marketerów, którzy chcą zmaksymalizować sukces w przypadku wydań strumieniowych, kinowych i gier wideo – powiedział Stephanie Fried, CMO Fandomu.

GramTV przedstawia: