5 sezon Stranger Things w końcu wyjaśnia, czym tak naprawdę jest Upside Down

Po niemal dekadzie od premiery serialu Stranger Things twórcy wreszcie ujawnili, czym tak naprawdę jest Upside Down. Przez lata widzowie zakładali, że to po prostu równoległy wymiar. Zakończenie rozdziału drugiego, piątego sezonu pokazuje jednak, że jego istnienie jest znacznie bardziej skomplikowane i o wiele bardziej niebezpieczne niż dotąd sądzono.

W 5 sezonie, w pierwszym rozdziale zasugerowano, że Upside Down otacza tajemnicza ściana, w której centrum znajduje się laboratorium w Hawkins. Podczas śledztwa dotyczącego powiązań laboratorium z tą barierą, Dustin i reszta grupy dokonują kluczowych odkryć, które wyjaśniają, czym jest Upside Down, jak powstało i do czego tak naprawdę służy.

W odcinku The Bridge, Dustin tłumaczy członkom drużyny, że Upside Down jest w rzeczywistości tuneloprzestrzennym przejściem, wormhole’em, pełniącym funkcję międzywymiarowego mostu łączącego prawdziwy świat z miejscem, w którym ukrywa się Vecna. Dustin nazywa ten świat Otchłanią. W samym centrum Upside Down znajduje się egzotyczna materia, która mimo swojej niestabilności, utrzymuje połączenie pomiędzy światami. Aktualnym planem Vecny w 5 sezonie jest połączenie obu rzeczywistości poprzez zawalenie mostu, w czym mają pomóc Holly i dzieci. Gdy Holly próbuje uciec z Otchłani i spada z nieba Upside Down, w rzeczywistości spada przez sam tunel czasoprzestrzenny.

Choć przez większość serialu istniało wiele niewyjaśnionych zagadek dotyczących alternatywnego wymiaru, 4 sezon Stranger Things ujawnił jego genezę oraz powiązanie z Vecną i Jedenastką. Po masakrze w laboratorium Hawkins w 1979 roku Nastka użyła swoich mocy przeciwko Henry’emu, wysyłając go do zupełnie innego świata. Jak się teraz okazuje, był to właśnie świat Otchłani, miejsce narodzin Mind Flayera oraz istot takich jak Demogorgony. Sezon 4 podkreślał jednak, że Upside Down zatrzymało się na dacie 6 listopada 1983 roku, czyli w dniu, w którym Nastka miała rzekomo stworzyć ten wymiar, nawiązując telekinetyczny kontakt z Demogorgonem. Odcinek The Bridge z 5 sezonu ujawnia, że prawda jest znacznie głębsza.

Henry stał się Vecną podczas pobytu w Otchłani. Dr. Brenner wykorzystywał Nastkę próbując odnaleźć Henry’ego, a jej kontakt z Demogorgonem nie stworzył samego Upside Down, lecz most łączący świat ludzi z Otchłanią. Upside Down funkcjonowało jako lustrzane odbicie rzeczywistości, ale było jedynie fragmentem większego połączenia pomiędzy Hawkins, a nowym światem Henry’ego. Podobnie jak w Hawkins istnieją szczeliny prowadzące do Upside Down, tak samo występują wyrwy w Otchłani i w samym moście międzywymiarowym. To właśnie nimi Vecna, Mind Flayer i istoty kontrolowane przez zbiorową świadomość mogły opuścić Otchłań, przejść przez most i przedostać się do Hawkins oraz innych miejsc w prawdziwym świecie.