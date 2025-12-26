5 sezon Stranger Things w końcu wyjaśnia, czym tak naprawdę jest Upside Down

Ostatni sezon Stranger Things w końcu wyjaśnia, czym naprawdę jest Druga Strona, wokół trwały wieloletnie spekulacje.
Po niemal dekadzie od premiery serialu Stranger Things twórcy wreszcie ujawnili, czym tak naprawdę jest Upside Down. Przez lata widzowie zakładali, że to po prostu równoległy wymiar. Zakończenie rozdziału drugiego, piątego sezonu pokazuje jednak, że jego istnienie jest znacznie bardziej skomplikowane i o wiele bardziej niebezpieczne niż dotąd sądzono.
Wiemy już czym jest Upside Down w Stranger Things
Zanim zaczniecie czytać dalej, uprzedzam o możliwych spoilerach.
W 5 sezonie, w pierwszym rozdziale zasugerowano, że Upside Down otacza tajemnicza ściana, w której centrum znajduje się laboratorium w Hawkins. Podczas śledztwa dotyczącego powiązań laboratorium z tą barierą, Dustin i reszta grupy dokonują kluczowych odkryć, które wyjaśniają, czym jest Upside Down, jak powstało i do czego tak naprawdę służy.
W odcinku The Bridge, Dustin tłumaczy członkom drużyny, że Upside Down jest w rzeczywistości tuneloprzestrzennym przejściem, wormhole’em, pełniącym funkcję międzywymiarowego mostu łączącego prawdziwy świat z miejscem, w którym ukrywa się Vecna. Dustin nazywa ten świat Otchłanią. W samym centrum Upside Down znajduje się egzotyczna materia, która mimo swojej niestabilności, utrzymuje połączenie pomiędzy światami. Aktualnym planem Vecny w 5 sezonie jest połączenie obu rzeczywistości poprzez zawalenie mostu, w czym mają pomóc Holly i dzieci. Gdy Holly próbuje uciec z Otchłani i spada z nieba Upside Down, w rzeczywistości spada przez sam tunel czasoprzestrzenny.
Choć przez większość serialu istniało wiele niewyjaśnionych zagadek dotyczących alternatywnego wymiaru, 4 sezon Stranger Things ujawnił jego genezę oraz powiązanie z Vecną i Jedenastką. Po masakrze w laboratorium Hawkins w 1979 roku Nastka użyła swoich mocy przeciwko Henry’emu, wysyłając go do zupełnie innego świata. Jak się teraz okazuje, był to właśnie świat Otchłani, miejsce narodzin Mind Flayera oraz istot takich jak Demogorgony. Sezon 4 podkreślał jednak, że Upside Down zatrzymało się na dacie 6 listopada 1983 roku, czyli w dniu, w którym Nastka miała rzekomo stworzyć ten wymiar, nawiązując telekinetyczny kontakt z Demogorgonem. Odcinek The Bridge z 5 sezonu ujawnia, że prawda jest znacznie głębsza.
Henry stał się Vecną podczas pobytu w Otchłani. Dr. Brenner wykorzystywał Nastkę próbując odnaleźć Henry’ego, a jej kontakt z Demogorgonem nie stworzył samego Upside Down, lecz most łączący świat ludzi z Otchłanią. Upside Down funkcjonowało jako lustrzane odbicie rzeczywistości, ale było jedynie fragmentem większego połączenia pomiędzy Hawkins, a nowym światem Henry’ego. Podobnie jak w Hawkins istnieją szczeliny prowadzące do Upside Down, tak samo występują wyrwy w Otchłani i w samym moście międzywymiarowym. To właśnie nimi Vecna, Mind Flayer i istoty kontrolowane przez zbiorową świadomość mogły opuścić Otchłań, przejść przez most i przedostać się do Hawkins oraz innych miejsc w prawdziwym świecie.
W rzeczywistości to nie Upside Down było domem antagonistów serialu. Było ono jedynie przestrzenią tranzytową, przez którą potwory musiały przejść, by dotrzeć do Hawkins. Prawdziwym źródłem zła była i pozostaje Otchłań, miejsce pochodzenia Mind Flayera, Demogorgonów i innych istot. To tam Henry ostatecznie stał się Vecną po wygnaniu przez Nastkę w 1983 roku. Kluczowym pytaniem przed finałem serialu jest to, czy drużyna zdoła zniszczyć tunel czasoprzestrzenny, co oznaczałoby koniec istnienia Upside Down i Otchłani. Pod koniec 5 sezonu w drugim rozdziale, bohaterowie wyruszają na ostateczną misję, aby pokonać Vecnę i uratować dzieci. Planują również pozostawić bombę w Upside Down.
Teoretycznie zniszczenie egzotycznej materii doprowadziłoby do zawalenia międzywymiarowego mostu, a tym samym do unicestwienia Upside Down i Otchłani. Jeśli bramy i szczeliny łączące Hawkins z Upside Down zostaną zamknięte, wyrwy Vecny w Otchłani mogą doprowadzić do zagłady świata, o ile plan wysadzenia mostu się powiedzie. Sytuację komplikuje jednak Kali, która uważa, że ona i Nastka powinny pozostać w Upside Down w chwili zniszczenia mostu. Obawia się, że istnienie Nastki zawsze będzie przyciągać ludzi pokroju dr. Kay czy Brennera, chcących wykorzystywać jej moce oraz moce Henry’ego do niecnych celów. Jeśli Nastka rzeczywiście poświęci się wraz ze zniszczeniem mostu, byłoby to symboliczne zakończenie Upside Down, które nieświadomie stworzyła wiele lat wcześniej.
Jeszcze zanim 5 sezon ujawnił kluczowe informacje, istotne szczegóły dotyczące historii wymiarów zdradziła także sztuka teatralna Stranger Things: The First Shadow. Spektakl potwierdził, że Otchłań to w rzeczywistości Dimension X, czyli alternatywny świat, z którym Henry zetknął się jako dziecko, na długo przed tym, jak trafił tam po starciu z Nastką w 1978 roku. W The First Shadow młody Henry spotyka radzieckiego szpiega, który kradnie sprzęt wykorzystywany w tajnym eksperymencie rządowym dotyczącym alternatywnych wymiarów i rodziny Brennerów. Urządzenie, zapowiedziane także w sekwencji jaskiniowej w odcinku Escape from Camazotz, wysyła Henry’ego do Dimension X.
To tam po raz pierwszy styka się z Mind Flayerem, co na zawsze odmienia jego życie. Choć Henry wraca do swojego świata, kontakt z Dimension X radykalnie zmienia jego osobowość i zachowanie, co widzowie obserwują w 4 sezonie. Te wydarzenia prowadzą do rozwoju jego zdolności psychokinetycznych, Projektu Indigo, powstania Nastki oraz ostatecznie do stworzenia tunelu Upside Down.
Rozdziały pierwszy i drugi piątego sezonu Stranger Things są już dostępne na Netflixie. Finał całego serialu zadebiutuje w Polsce 1 stycznia 2026.