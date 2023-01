Marvel opóźnia premiery trzech seriali. Doktor Strange doczeka się spin-offu?

Wygląda na to, że plany Marvela dotyczące premier swoich seriali na 2023 rok uległy zmianie. Według wcześniejszych informacji mieliśmy otrzymać nawet siedem nowych sezonów, ale ta liczba może zostać ograniczona do zaledwie czterech. Na ten moment niezagrożone są debiuty Tajnej Inwazji, drugiego sezonu Lokiego oraz Ironheart i animowanego serialu X-Men’97. Niestety fani MCU nie będą mogli liczyć na tegoroczne premiery Echo, A gdyby…? i Agatha: Coven of Chaos.

Trzy seriale Marvela nie zadebiutują w 2023 roku

Jak podał serwis The Direct trzy wspomniane seriale mają zostać opóźnione na kolejne lata. Powstająca od dłuższego czasu Echo miała pierwotnie zadebiutować pod koniec bieżącego roku, ale teraz mówi się o premierze wyznaczonej na początek 2024 roku. Również do przyszłego roku będziemy musieli poczekać na drugi sezon A gdyby…?, który miał pierwotnie pojawić się na Disney+ jeszcze w 2022 roku. Najdłużej poczekamy na debiut Agathy: Coven of Chaos, która ma zadebiutować dopiero po premierze Daredevila, czyli w 2025 roku.