Marvel znów miesza w kinowych premierach? Avengers 5 mogą zostać opóźnieni

Źródłem najnowszych plotkach o planach Marvela jest Jason Kane . Na Twitterze przedstawił, że studio planuje na 2025 rok premiery co najmniej czterech filmów: Fantastycznej Czwórki, Armor Wars, Shang-Chi 2 i Spider-Mana 4. Choć o kolejnej odsłonie przygód Petera Parkera z Tomem Hollandem słyszymy już od premiery Spider-Mana: Bez drogi do domu, to wciąż Marvel Studios i Sony Pictures oficjalnie nie potwierdzili żadnych prac nad nową częścią serii.

Marvel Studios nie zamierza tracić czasu i przygotowuje nowy plan na piątą i szóstą fazę swojego uniwersum. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że aż trzy seriale zaplanowane na ten rok prawdopodobnie zostaną opóźnione i ich premier możemy spodziewać się dopiero w 2024 i 2025 roku. Podobne przetasowania mają miejsce w filmowych planach studia, chcąc dodać do kalendarza premier kilka niezapowiedzianych jeszcze tytułów, w tym czwartą część Spider-Mana, kolejny film o Doktorze Strange’u i kontynuację Eternals, które miałby pojawić się przed premiera dwóch nadchodzących odsłon o Avengersach.

Tym samym w 2026 roku mielibyśmy otrzymać premiery Doktora Stange’a 3, Avengers: The Kang Dynasty oraz Eternals 2. W tym celu Disney przygląda się możliwości przełożenia premiery Avatara 4 na listopad 2026 roku lub opóźnienia filmu o rok, do grudnia 2027 roku, aby Avengers: Secret Wars mógł zadebiutować jeszcze w 2026 roku, zamiast przekładać premierę na maj 2027 roku.

Dużym zaskoczeniem jest zaplanowanie premiery Doktora Strange’a 3 na 2026 rok. Według Kane’a Marvel chce, aby superbohater powrócił z nową odsłoną przed premierą Avengrs: The Kang Dynasty, która miałaby zostać w tym celu opóźniona o rok. Studio planuje przywrócić Scotta Derricksona, reżysera pierwszego Doktora Strange’a, i zaproponować mu prace nad trzecią odsłoną.

Dowiedzieliśmy się również nowych szczegółów o Armor Wars, w którym zostanie stworzona drużyna West Coast Avengers. Powróci w niej Ultron, a w składzie drużyny znajdzie się War Machine, Vision, Ironheart, Wonder Man, a także Kate Bishop i potencjalnie Shang-Chi.

W 2024 roku otrzymamy na Disney+ cztery oryginalne seriale z MCU: Echo, Wonder Man, Agatha: Coven of Chaos i Daredevila. Rok później doczekamy się premier tylko trzech seriali i będą to Vision Quest, Midnight Angels i drugi sezon Moon Knighta. Ma powstać również kolejny spin-off Doktora Strange’a, którego akcja rozegra się w Kamar-Taj i historia ma zostać powiązana z trzecim filmem o przygodach superbohatera.

Ciekawie zapowiada się Midnight Angels, w którym światowe siły próbują najechać Wakandę, aby zdobyć Wibranium. Będzie to szpiegowski thriller polityczny, skupiający się na postaciach Okoye, Anece i Ayo, które stworzą grupę uderzeniową do zadań specjalnych, których zadaniem będzie powstrzymanie zagranicznych operacji wojskowych w celu opóźnienia rozpoczęcia wojny. Ma być to Gra o Tron od Disney+, w której pojawią się wszyscy główni bohaterowie Czarnej Pantery, na czele z M’Baku, Nakią, Shuri i W’Kabi.