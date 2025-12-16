Najgorsze filmy 2025 roku według Metacritic. Zwycięzca mógł być tylko jeden i jest nim niesławny film science fiction

Te produkcje zostały najgorzej ocenione przez krytyków.

Rok 2025 przyniósł sporo głośnych premier, ale nie wszystkie zapisały się w historii kina z dobrych powodów. Serwis Metacritic opublikował zestawienie najgorzej ocenianych filmów minionych dwunastu miesięcy, biorąc pod uwagę wyłącznie tytuły, które zebrały co najmniej cztery recenzje od krytyków. Ranking obejmuje produkcje oceniane między 1 stycznia a 31 grudnia i pokazuje, że nawet wielkie nazwiska i wysokie budżety nie gwarantują sukcesu. Wojna światów najgorszym filmem 2025 roku według recenzentów na Metacritic W drugiej połowie stawki znalazł się między innymi Old Guy, w którym Christoph Waltz wciela się w starzejącego się płatnego zabójcę szkolącego przedstawiciela młodego pokolenia. Niewiele wyżej uplasowało się melodramatyczne Gdyby nie ty, adaptacja powieści Colleen Hoover, która nie przekonała krytyków mimo emocjonalnego ciężaru historii.

Na trzynastym miejscu zestawienia wylądowało autorskie Modi: Three Days on the Wing of Madness, wyreżyserowane przez Johnny Depp, a tuż za nim nowa odsłona Smurfs, określona przez recenzentów jako produkcja boleśnie przeciętna. Pierwszą dziesiątkę zamyka musicalowe Juliet & Romeo. Dziesiąte miejsce przypadło jednemu z największych rozczarowań roku, czyli The Electric State. Widowisko Netfliksa z Millie Bobby Brown i Chris Pratt w rolach głównych oraz w reżyserii braci Russo zebrało wyjątkowo surowe opinie, a część krytyków nie przebierała w słowach, zarzucając filmowi brak finezji i wyczucia.

Dalej w rankingu pojawiają się Hurry Up Tomorrow z Jenna Ortega i Barry Keoghan, a także horrorowe sequele Strangers 2 oraz Pięć koszmarnych nocy 2, które nie zdołały powtórzyć finansowego sukcesu poprzedników w oczach recenzentów. Siódmą pozycję zajęło sensacyjne Shadow Force z Kerry Washington i Omar Sy. W ścisłej czołówce najgorszych filmów roku znalazły się Ślub w ogniu z Rebel Wilson, Alarum z Sylvesterem Stallonem oraz Gunslingers z Nicolas Cage. Drugie miejsce przypadło komedii Playdate, w której Kevin James i Alan Ritchson nie zdołali tchnąć życia w chaotyczny scenariusz, co krytycy uznali za symboliczny przykład problemów współczesnej komedii. Niechlubnym zwycięzcą rankingu okazało się jednak Wojna światów. Produkcja science fiction z Ice Cube co prawda radziła sobie nieźle w streamingu, ale zdaniem recenzentów była zlepkiem słabego CGI i pozbawionych emocji reakcji aktorskich. Zestawienie Metacritic pokazuje wyraźnie, że popularność w sieci nie zawsze idzie w parze z uznaniem krytyków, a rok 2025 dostarczył aż nadto przykładów na potwierdzenie tej tezy. Najgorsze filmy 2025 według Metacritic Wojna światów – 6/100 Wybryk – 20/100 Rewolwerowcy – 20/100 Alarum – 23/100 Ślub w ogniu – 23/100 Shadow Force – 26/100 Pięć koszmarnych nocy 2 – 27/100 Strangers 2 – 28/100 Hurry Up Tomorrow – 29/100 The Electric State – 30/100 Juliet & Romeo – 31/100 Smerfy: Wielki film – 31/100 Modi: Three Days on the Wing of Madness – 32/100 Gdyby nie ty – 33/100 Old Guy – 33/100

