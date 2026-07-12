Microsoft kazał mu ponownie kupić gry po kradzieży konta. Gracz poszedł do sądu i wygrał

Wydawać by się mogło, że zwykły człowiek nie ma szans w starciu z korporacyjną machiną prawniczą. Pewnie tak jest, aczkolwiek są i wyjątki.

Wydawać by się mogło, że jeżeli w następstwie nieuczciwych działań osób trzecich nasze konto zostanie skradzione, firma zrobi wszystko, by nam pomóc. W przypadku Ordo_Liberal sprawy wyglądały jednak inaczej. Gdy tylko zdał sobie sprawę, iż stracił dostęp do swojego konta XBOX, natychmiast skontaktował się z supportem Microsoftu. Tam odpowiedziano mu, że faktycznie – konto zhakowano pomimo posiadanych przez niego zabezpieczeń. Jednocześnie jednak przedstawiciele Zielonych zapewnili, że… nie są w stanie niczego z tym zrobić. Zamiast tego zasugerowano użytkownikowi ponowny zakup wszystkich posiadanych gier, co w oczywisty sposób rozwścieczyło ofiarę ataku .

Sprawa tyczy się użytkownika o nicku Ordo_Liberal. Ten nagle stracił dostęp do swojego konta i gier .

Ostatecznie Ordo_Liberal postanowił wkroczyć na drogę prawną. Poprzez adwokata w Brazylii złożył on więc pozew oparty na prawie konsumenckim. Głównym założeniem było żądanie odzyskania dostępu do konta. Ostatecznie 11 lipca są orzekł na korzyść użytkownika, nakazując Microsoftowi ponownie otwarcie jego konta, a także przyznanie dostępu do biblioteki gier . To jednak nie koniec, bo gigant z Redmond został zobowiązany do tego, by wypłacić użytkownikowi 400 dolarów odszkodowania. Sam Ordo_Liberal nie poniesie przy tym żadnych kosztów sądowych, ani też nie będzie musiał płacić za swojego adwokata.

Z pisma, które opublikował Ordo_Liberal, wynika przy tym, że jeżeli Microsoft będzie uchylał się od zapłaty, wysokość odszkodowania jeszcze wzrośnie:

Jeżeli dłużnik nie zapłaci określonej kwoty będącej przedmiotem wyroku w terminie 15 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku lub postanowienia, od którego nie przysługuje środek odwoławczy, kwota wyroku zostanie powiększona o karę w wysokości 10%, zgodnie z art. 523 CPC, bez konieczności ponownego formalnego wezwania, na warunkach określonych w Precedensie 97 FONAJE oraz Precedensie 13.9.1 Obwieszczenia TJRJ 23/2008.

Z jednej strony można uznać za pozytywny znak, że pojedynczy użytkownik był w stanie dowieść swojej racji w starciu z takim gigantem. Z drugiej… takie problemy mogą być zapowiedzią tego, co może nas czekać, gdy całkowicie przeniesiemy się na pole cyfrowej dystrybucji, co w przypadku XBOX-a też prawdopodobnie niedługo nastąpi.