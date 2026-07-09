Przyszłość The Elder Scrolls 6 zagrożona? Morale w Bethesdzie miało runąć po cięciach

Bethesda, co raczej nie dziwi, przetrwała trzęsienie ziemi w XBOX-ie. Chociaż nie pozostało to bez wpływu na morale pracowników.

Nie wiadomo, ile konkretnie osób w następstwie decyzji XBOX-a pożegnało się z Bethesdą, chociaż mówi się, że może to być ponad 50 osób. Jak podaje przy tym IGN, pozostali na miejscach pracownicy nie są zbyt optymistyczni. Ich zdaniem redukcja etatów może mieć znaczący wpływ na prace nad The Elder Scrolls 6 , a więc projektem, na który gracze bezskutecznie czekają od wielu lat . Morale nie są więc najwyższe, szczególnie w związku z obawami, że zmniejszenie liczby zatrudnionych w przyszłości może wywołać crunche oraz przede wszystkim jeszcze bardziej opóźnić premierę TES6, która przecież i tak wydawała się już odległa.

To była mieszanka każdej dyscypliny: programistów, artystów i projektantów. Zwolniono osobę, która była w firmie od czasów Morrowinda – dodał inny.

Ich [zwolnionych ludzi – przyp. red.] strata będzie miała znaczący i lawinowy wpływ na grę oraz morale w tym studiu – stwierdził jeden z pracowników.

Już teraz cały XBOX pożegnał 1,6 tysiąca osób, a na tym nie koniec. Do końca roku za burtą znajdzie się kolejne 1,6 tysiąca ludzi, co w sumie oznacza 3,2 tysiąca zwolnionych twórców. To ma wywoływać znaczące lęki wśród tych, którzy w Bethesdzie pozostali, że zastąpią ich pracownicy kontraktowi, co może odcisnąć swoje piętno m.in. na dalszym rozwoju Fallout 76. Ale nie tylko, bo okazuje się, że już teraz skład pracujący nad The Elder Scrolls 6 był okrojony, zapewne również z uwagi na powstawanie Starfielda, pytanie więc, co dalej? I czy scenariusz, w którym TES6 trafi na rynek w 2028-29, jest nadal aktualny?

Istnieje obawa, że zostaniemy zastąpieni tańszą, kontraktową siłą roboczą lub że zatrudnimy ludzi na ich miejsce, których trzeba będzie wdrożyć (nasze narzędzia są autorskie, inni deweloperzy nie będą wiedzieć, jak działają), co przełoży się na kolejne opóźnienia, a my będziemy musieli crunchować, żeby nadrobić stracony czas – przyznał jeden z deweloperów.

Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani i nakręceni na TES 6, a to wydarzenie miało miażdżący wpływ na morale. Już wcześniej działaliśmy w mocno ograniczonym składzie i martwimy się, że to opóźni grę (choć o ile nam wiadomo, ostateczna data premiery nie została jeszcze wybrana) – nie krył inny.

Wygląda na to, że firma chce zrekompensować stratę talentów pracownikami kontraktowymi. Słyszałem od kolegów, że już teraz są proszeni o szkolenie nowych kontrahentów. Nie mam pojęcia, jak zamierzają dalej aktualizować Fallouta 76 bez zatrudniania zewnętrznego studia – podsumował kolejny.

Przy okazji zwolnień szefowa Bethesdy, Jill Braff, rozesłała do pracowników wewnętrzne maile. Znalazła się w nich m.in. zapowiedź zmian w sposobie funkcjonowania całego studia.