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Chris Avellone zapewnia – pogłoski o śmierci Avowed 2 przedwczesne

Maciej Petryszyn
2026/07/10 20:30
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Pomimo pojawiającego się nawet najczarniejszego scenariusza Obsidian Entertainment przetrwało. Ale wydawało się, że tego samego nie można powiedzieć o projektach studia.

Niedawny reset przeprowadzony przez XBOX-a skutkował zwolnieniami. Mówiło się również o końcu marzeń o kontynuacji Avowed.

Avowed
Avowed

Avowed 2 jednak żyje?

Według niedawnych raportów z Obsidianu zwolniono nawet ¼ pracowników. Do tego mówiło się o tym, iż centrala podjęła decyzję o skasowaniu Avowed 2, nakazując Obsidianowi rozpoczęcie prac nad nową produkcją z cyklu Fallout. Czy zatem kontynuacja gry z 2025 roku faktycznie jest martwa? Okazuje się, że niekoniecznie! A przynajmniej tak twierdzi jeden z założycieli studia, Chris Avellone. Słynny deweloper co prawda opuścił zespół ponad dekadę temu, ale wygląda na to, że nadal docierają do niego informacje na temat tego, co dzieje się wewnątrz. I nie omieszkał on się tymi informacjami podzielić.

Wygląda bowiem na to, że Obsidian ma liczyć, iż w pewnym momencie pojawią się lepsze okoliczności, by poruszyć temat tego projektu:

Według ludzi z Obsidianu, na dzień dzisiejszy wciąż nad tym pracują. Próbują “zaprezentować to ponownie”, gdy opadnie kurz, prawdopodobnie dlatego, że włożono w to już tak wiele pracy.

GramTV przedstawia:

Pierwsze Avowed trafiło na rynek w lutym 2025 roku, ukazując się wówczas na komputerach osobistych i na konsoli Xbox Series X/S. Rok później, w lutym 2026, wyszedł również port na PlayStation 5. Sama produkcja zebrała przyzwoite recenzje, chociaż u nas dostała np. 6,5 na 10. Ważniejsze są jednak doniesienia, jakoby tytuł Obsidianu nie sprzedał się zbyt dobrze – a przynajmniej nie na tyle dobrze, by zadowolić spółkę-matkę.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://wccftech.com/avowed-2-isnt-dead-yet-chris-avellone-says-as-obsidian-quietly-fights-to-re-pitch-it-after-xboxs-cancellation/

Tagi:

News
Obsidian Entertainment
Obsidian
skasowany projekt
Chris Avellone
Xbox
Avowed
skasowana gra
Avowed 2
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
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