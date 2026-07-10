Chris Avellone zapewnia – pogłoski o śmierci Avowed 2 przedwczesne

Pomimo pojawiającego się nawet najczarniejszego scenariusza Obsidian Entertainment przetrwało. Ale wydawało się, że tego samego nie można powiedzieć o projektach studia.

Niedawny reset przeprowadzony przez XBOX-a skutkował zwolnieniami. Mówiło się również o końcu marzeń o kontynuacji Avowed. Avowed 2 jednak żyje? Według niedawnych raportów z Obsidianu zwolniono nawet ¼ pracowników. Do tego mówiło się o tym, iż centrala podjęła decyzję o skasowaniu Avowed 2, nakazując Obsidianowi rozpoczęcie prac nad nową produkcją z cyklu Fallout. Czy zatem kontynuacja gry z 2025 roku faktycznie jest martwa? Okazuje się, że niekoniecznie! A przynajmniej tak twierdzi jeden z założycieli studia, Chris Avellone. Słynny deweloper co prawda opuścił zespół ponad dekadę temu, ale wygląda na to, że nadal docierają do niego informacje na temat tego, co dzieje się wewnątrz. I nie omieszkał on się tymi informacjami podzielić.

Wygląda bowiem na to, że Obsidian ma liczyć, iż w pewnym momencie pojawią się lepsze okoliczności, by poruszyć temat tego projektu: Według ludzi z Obsidianu, na dzień dzisiejszy wciąż nad tym pracują. Próbują “zaprezentować to ponownie”, gdy opadnie kurz, prawdopodobnie dlatego, że włożono w to już tak wiele pracy.

GramTV przedstawia:

Pierwsze Avowed trafiło na rynek w lutym 2025 roku, ukazując się wówczas na komputerach osobistych i na konsoli Xbox Series X/S. Rok później, w lutym 2026, wyszedł również port na PlayStation 5. Sama produkcja zebrała przyzwoite recenzje, chociaż u nas dostała np. 6,5 na 10. Ważniejsze są jednak doniesienia, jakoby tytuł Obsidianu nie sprzedał się zbyt dobrze – a przynajmniej nie na tyle dobrze, by zadowolić spółkę-matkę. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

