"To krwawa łaźnia". Pracownicy id Software komentują ogromne zwolnienia

id Software nie uchroniło się od zwolnień. Kombajn redukcji etatów spod szyldu XBOX-a dojechał również tam.
Pracownicy nie kryją przy tym rozgoryczenia. Kilku z nich postanowiło się nawet wypowiedzieć.
Pracownicy id Software rozgoryczeni po zwolnieniach
Mówi się, że w następstwie zwolnień stan osobowi id miał uszczuplić się o około połowę. Jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, mówi się o rozstaniu ze 136 pracownikami – 96 pracującymi zdalnie w biurze studia oraz 40 działającymi w sposób zdalny. To wszystko w okresie, gdy deweloperzy czekali na premierę stworzonego przez siebie dodatku, Doom: The Dark Ages – Revelations. Jak nietrudno się domyślić, ze słów dotkniętych redukcjami wydobywa się smutek, a nawet złość. Do niektórych z nich, pragnących zachować anonimowość, dotarł Dean Takahashi z serwisu GamesBeat. To jemu deweloperzy wspomnieli o wypaleniu, ale i dumie, którą czują na myśl o tym, co udało im się stworzyć.
Wygląda jednak na to, że samo rozstanie nie przebiegło bynajmniej w zbyt dobrej atmosferze:
To krwawa łaźnia. Byłem tym całkowicie zaskoczony. Samą skalą tego wszystkiego.
To było naprawdę wycieńczające psychicznie, a ja jestem całkowicie wypalony, ponieważ dopiero co kończyliśmy DLC. Myśleliśmy, że zwolnienia mogą nas dotknąć, ale nie na taką skalę.
Stworzyliśmy tytuły definiujące całe gatunki, które zrebootowaliśmy po tym, jak były już uważane za praktycznie martwe. Jestem dumny z tego, co zrobiliśmy. Jestem dumny ze studia. Jestem dumny z ludzi, którzy wciąż tam są, oraz z tych, których już nie ma.
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że ogłoszona niedawno restrukturyzacja w XBOX-ie najbardziej dotknęła 5 studiów. Dwa z nich, Double Fine oraz Compulsion Games, opuściły Microsoft i stały się niezależne. Dwa inne, Ninja Theory oraz Undead Labs, trafią w ręce nowych, nieujawnionych jeszcze właścicieli. Najbardziej niepewna jest sytuacja Arkane Studios, gdyż w tym wypadku nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje. Dodatkowo do zwolnień doszło w szeregach Bethesdy i Obsidian Entertainment, a współpraca z IO Interactive w ramach nowego projektu została zakończona.
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