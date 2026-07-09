"To krwawa łaźnia". Pracownicy id Software komentują ogromne zwolnienia

Pracownicy nie kryją przy tym rozgoryczenia. Kilku z nich postanowiło się nawet wypowiedzieć.

Pracownicy id Software rozgoryczeni po zwolnieniach

Mówi się, że w następstwie zwolnień stan osobowi id miał uszczuplić się o około połowę. Jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, mówi się o rozstaniu ze 136 pracownikami – 96 pracującymi zdalnie w biurze studia oraz 40 działającymi w sposób zdalny. To wszystko w okresie, gdy deweloperzy czekali na premierę stworzonego przez siebie dodatku, Doom: The Dark Ages – Revelations. Jak nietrudno się domyślić, ze słów dotkniętych redukcjami wydobywa się smutek, a nawet złość. Do niektórych z nich, pragnących zachować anonimowość, dotarł Dean Takahashi z serwisu GamesBeat. To jemu deweloperzy wspomnieli o wypaleniu, ale i dumie, którą czują na myśl o tym, co udało im się stworzyć.