XBOX już za moment pokaże Disc2Digital? To ważna funkcja dla posiadaczy gier na płytach

Coraz więcej wskazuje przecież, że konsole nowej generacji nie będą miały nawet napędów, by odczytywać płyty. Czy całe kolekcje przepadną?

Disc2Digital od XBOX-a coraz bliżej?

Niekoniecznie, bo już jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że XBOX może testować nową funkcję. Funkcję, która w teorii powinna być standardem, a która dotychczas była czymś nieosiągalnym. Mowa tutaj o Disc2Digital. Całość ma polegać na tym, że po umieszczeniu płyty w konsoli, zainstalowaniu gry i jej uruchomieniu otrzymamy cyfrowe uprawnienie do danego tytułu. Rzeczone uprawnienie ma pod wieloma względami przypominać zakup produkcji w Microsoft Store. Jednocześnie ma ono być powiązane z konkretną płytą, dzięki czemu istnieć będzie możliwość “przenoszenia” tych uprawnień.