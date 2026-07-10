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XBOX już za moment pokaże Disc2Digital? To ważna funkcja dla posiadaczy gier na płytach

Maciej Petryszyn
2026/07/10 20:00
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Niewykluczone, że powoli zbliżamy się ku końcowi ery płyt. Ale co z naszymi kolekcjami?

Coraz więcej wskazuje przecież, że konsole nowej generacji nie będą miały nawet napędów, by odczytywać płyty. Czy całe kolekcje przepadną?

XBOX
XBOX

Disc2Digital od XBOX-a coraz bliżej?

Niekoniecznie, bo już jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że XBOX może testować nową funkcję. Funkcję, która w teorii powinna być standardem, a która dotychczas była czymś nieosiągalnym. Mowa tutaj o Disc2Digital. Całość ma polegać na tym, że po umieszczeniu płyty w konsoli, zainstalowaniu gry i jej uruchomieniu otrzymamy cyfrowe uprawnienie do danego tytułu. Rzeczone uprawnienie ma pod wieloma względami przypominać zakup produkcji w Microsoft Store. Jednocześnie ma ono być powiązane z konkretną płytą, dzięki czemu istnieć będzie możliwość “przenoszenia” tych uprawnień.

GramTV przedstawia:

Teraz jednak pojawiły się poszlaki, które pozwalają domniemywać, że Disc2Digital może być bliżej niż się spodziewamy. Zaczęło się od tego, że Brad Rossetti, szef Xbox Insider, zapowiedział przerwę w programie, argumentując ją przygotowaniami do przyszłego tygodnia. Przygotowania te miały sprawić, iż wdrażanie nowych funkcji zostało wstrzymane, niemniej sam Rossetti obiecał, iż warto czekać. Na ten wpis odpowiedział Jez Cordena z Windows Central, kwitując go krótkim Positron nadchodzi. Tymczasem Positron ma podobno być właśnie kodową nazwą programu Disc2Digital.

Sama koncepcja “przenoszenia” fizycznej licencji na formę cyfrową brzmi zdecydowanie kusząco. Wydaje się jednak, że warto powściągnąć konie, bo nie wszystkie płyty będą prawdopodobnie pod Disc2Digital się kwalifikować. Prawdopodobnie też funkcja ta działać będzie wyłącznie w przypadku gier na Xbox One oraz Xbox Series X/S. Ale kto wie, może to dopiero początek i inne firmy podążą tym tropem?

Źródło:https://www.trueachievements.com/news/xbox-rumors-disc-2-digital-july-2026

Tagi:

News
Microsoft
konsole
cyfrowa dystrybucja
wersja pudełkowa
wydanie fizyczne
Xbox
płyta
wersja fizyczna gry
wydanie pudełkowe
Xbox Insider
Disc2Digital
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112