Carmack po zwolnieniach w id Software: "Moje słowa o Microsofcie nie znoszą próby czasu"

Carmack nie krył rozczarowania, szczególnie że wcześniej zakładał, iż wsparcie Microsoftu wyjdzie id na dobre:

Próbowałem znaleźć jakieś sensowne słowa komentarza na temat zwolnień w id Software. Moje stwierdzenie, że “Microsoft prawdopodobnie będzie dobrym opiekunem tej marki”, nie znosi najlepiej próby czasu, a to wydarzenie z pewnością popsuje nastroje podczas zjazdu założycieli na QuakeConie w przyszłym miesiącu.

Jestem zasmucony, ale nie potrafię wykrzesać z siebie gniewu ani oburzenia z tego powodu. Nie mam wglądu w księgi finansowe, ale podejrzewam, że z perspektywy Microsoftu id Software było biznesem marginalnym. Wierzę w doniesienia, że przychody z Minecrafta utrzymywały przy życiu kilka innych studiów.

Aby gry mogły być produkowane na dłuższą metę, muszą odnosić sukcesy komercyjne, a nie tylko być uwielbiane. Gry konkurują z każdą inną opcją spędzania wolnego czasu i wydawania pieniędzy, a konkurencja ta jest brutalna. Nie można wykluczyć możliwości, że kadra kierownicza to idioci, ale to nie powinno być domyślne założenie. Nie sądzę, aby istniała jakakolwiek oczywista ścieżka, która podwoiłaby przychody z gier id.

Czy mogliby wyciągnąć więcej przy innej strategii cenowej? Czy mogliby stworzyć więcej rzeczy, które fani mogliby kupić? Czy mogliby prowadzić efektywny kosztowo marketing w sposób, który dotarłby do większej liczby graczy, którzy pokochaliby i kupili te gry? Czy mogliby zmienić projekty gier i poszerzyć ich atrakcyjność dla większej liczby graczy, nie zrażając przy tym obecnych? Czy mogliby produkować gry niższym kosztem, szybciej lub taniej? Naprawdę nie wiem.

Gra się jeszcze nie skończyła i mam nadzieję, że studio podniesie się po tym ciosie.