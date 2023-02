Horizon Zero Dawn Remake wciąż powstaje? Insider dzieli się nowymi informacjami

Już w październiku ubiegłego roku w sieci pojawiły się nieoficjalne doniesienia, które informowały, że Guerrilla Games pracuje nad sieciowym spin-offem serii Horizon oraz odświeżoną wersją Horizon Zero Dawn na PlayStation 5. Pierwszy z wymienionych projektów został już potwierdzony przez deweloperów, ale drugi nadal nie został ujawniony. Wygląda jednak na to, że deweloperzy nie zrezygnowali z projektu.

Prace nad Horizon Zero Dawn Remake rzekomo cały czas trwają

Colin Moriarty w ostatnim odcinku podcastu Sacred Symbols (dzięki TrueTrophies) poinformował, że prace nad Horizon Zero Dawn Remake wciąż trwają. Wspomniana informacja pochodzi rzekomo od osoby, która w przeszłości dzieliła się już z insiderem sprawdzonymi wiadomościami. Można więc założyć, że również tym razem doniesienia są prawdziwe.



Niestety dziennikarz nie otrzymał żadnych szczegółów na temat projektu. Wiadomo jedynie, że „coś dzieje się” wokół Horizon Zero Dawn. Na ten moment trudno więc przewidzieć skalę zmian, jakich prawdopodobnie doczeka się pierwsza odsłona przygód Aloy.



Na koniec przypomnijmy, że Horizon Zero Dawn zadebiutowało na rynku w 2017 roku jako tytuł ekskluzywny dla PlayStation 4. Obecnie produkcja studia Guerrilla Games dostępna jest również na PC i PlayStation 5 (wsteczna kompatybilność). Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Dziwny jest ten świat – recenzja Horizon Zero Dawn.