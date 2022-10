Horizon Zero Dawn otrzyma remaster na PS5? Do sieci trafiły ciekawe informacje

W zeszłym tygodniu do sieci trafiły informacje, które sugerują, że Horizon Forbidden West doczeka się fabularnego dodatku. Tymczasem okazuje się, że pierwsza część przygód Aloy, czyli Horizon Zero Dawn, ma otrzymać remaster stworzony z myślą o PlayStation 5. Deweloperzy ze studia Guerrilla Games pracują rzekomo nad odświeżoną wersją wspomnianej produkcji, która – pod względem oprawy wizualnej – ma dorównać wydanej w tym roku kontynuacji.

Odświeżona wersja Horizon Zero Dawn ma prezentować poziom sequela

Powyższe doniesienia pochodzą z raportu opublikowanego przez redakcję MP1ST, powołującą się na własne źródła. Całość została również potwierdzona przez informatorów serwisu VGC. Z opublikowanych informacji wynika, że odświeżona wersja Horizon Zero Dawn – powstająca z myślą o PlayStation 5 – zaoferuje przede wszystkim ulepszoną oprawę wizualną. Gracze mogą rzekomo liczyć na nowe oświetlenie, animacje oraz modele postaci.



Remaster ma także wprowadzić tryby graficzne znane z Horizon Forbidden West, a także liczne opcje dostępności, które także pojawiły się we wspomnianej kontynuacji. Odświeżona wersja Horizon Zero Dawn ma również otrzymać inne poprawki jakości rozgrywki, które zostały wprowadzone w wydanym na początku bieżącego roku sequelu.



To jednak nie doniesień na temat planów studia Guerrilla Games. Według redakcji MP1ST deweloperzy pracują także nad sieciowym spin-offem serii Horizon, o czym informowano już w zeszłym roku. Dwa źródła potwierdziły istnienie projektu, a trzecie twierdzi, że tytuł będzie zawierał tryb kooperacji. Całość powstaje natomiast rzekomo z myślą o komputerach osobistych oraz PlayStation 5.



Oczywiście powyższe doniesienia nie doczekały się komentarza ze strony firmy Sony oraz deweloperów ze studia Guerrilla Games, dlatego jak zawsze w takich przypadkach radzimy podchodzić do przedstawionych informacji z dystansem.