John Romero wciąż pracuje nad nową grą. Inspiracją ma być Hotline Miami

Po okresie niepewności miłośnicy tradycyjnych gier akcji mogą odetchnąć z ulgą, gdyż John Romero najwyraźniej nie porzucił swoich planów stworzenia nowej strzelanki. Jak przekazuje raport udostępniony przez Insider Gaming, nowa gra nie jest tym, co tworzono we współpracy z Microsoftem, a pierwotna wersja nosiła tytuł Hellslayer.

Nowa gra Romero nie powstaje we współpracy z Microsoftem

John Romero już jakiś czas temu potwierdził, że produkcja została ostatecznie ocalona, choć wymagało to jej gruntownego przekształcenia zamiast budowania wszystkiego od podstaw. Nowa odsłona gry czerpie liczne elementy ze swojego pierwowzoru, który funkcjonował wcześniej pod nazwą Hellslayer, jednak jej obecny zakres jest o wiele mniejszy.