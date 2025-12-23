John Romero wciąż pracuje nad nową grą. Inspiracją ma być Hotline Miami

Współtwórca legendarnego Dooma powraca z nowym projektem dla fanów retro.
Po okresie niepewności miłośnicy tradycyjnych gier akcji mogą odetchnąć z ulgą, gdyż John Romero najwyraźniej nie porzucił swoich planów stworzenia nowej strzelanki. Jak przekazuje raport udostępniony przez Insider Gaming, nowa gra nie jest tym, co tworzono we współpracy z Microsoftem, a pierwotna wersja nosiła tytuł Hellslayer.
Nowa gra Romero nie powstaje we współpracy z Microsoftem
John Romero już jakiś czas temu potwierdził, że produkcja została ostatecznie ocalona, choć wymagało to jej gruntownego przekształcenia zamiast budowania wszystkiego od podstaw. Nowa odsłona gry czerpie liczne elementy ze swojego pierwowzoru, który funkcjonował wcześniej pod nazwą Hellslayer, jednak jej obecny zakres jest o wiele mniejszy.
Nowych informacji dostarczył natomiast Mike Straw w ramach podcastu Insider Gaming Weekly:
Nowa gra nie jest tym, co powstawało w ramach współpracy z Microsoftem. Tamten projekt już nie istnieje, choć twórcy wykorzystują z niego pewne elementy. Była to strzelanka z perspektywy pierwszej osoby inspirowana Hotline Miami, co oznaczało, że po śmierci gracz natychmiast wracał do akcji.
Według dostępnych raportów gracze wcielą się w postać księdza toczącego krwawy bój z hordami demonów. Rozgrywka ma być inspirowana mechanikami znanymi z Hotline Miami, co sugeruje szybkie tempo walki oraz system błyskawicznego powrotu do życia po porażce.
Nie zaczynamy od zera. Możemy wziąć elementy z poprzednich projektów i włączyć je do zupełnie nowej gry indie. Mamy mnóstwo materiału, który możemy wykorzystać. Projekt gry jest całkowicie inny, ale zespół jest bardzo podekscytowany nowym pomysłem. – wyjaśniał wcześniej John Romero.
Obecnie nie pozostaje nam jednak nic innego, jak oczekiwać na kolejne, oficjalne wieści ze strony twórców.
