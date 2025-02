Hellblade 2 zmierza na PlayStation 5? Microsoft ma rozważać udostępnienie gry na konsoli Sony

Wygląda na to, że Senua’s Saga: Hellblade 2 może wkrótce pojawić się na PlayStation 5. Według informacji uzyskanych przez redaktora Windows Central, Jeza Cordena, Microsoft planuje wydać grę Ninja Theory na konsoli Sony. Corden zasugerował to w odpowiedzi na zapowiedź prezentacji State of Play, która skupi się na nadchodzących grach na PS5.