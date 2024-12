Indiana Jones i Wielki Krąg sukcesem. Disney „chwycił za telefon i poprosił o więcej”

Od premiery Indiana Jones i Wielki Krąg minęły już trzy tygodnie. Najnowsza produkcja MachineGames zebrała naprawdę dobre recenzje, a także przypadła do gustu wielu graczom, co potwierdza m.in. średnia ocen na Steam. Wygląda na to, że wyniki sprzedaży również są zadowalające, ponieważ według najnowszych doniesień Disney „chce więcej” gier ze słynnym archeologiem w roli głównej.

Indiana Jones i Wielki Krąg doczeka się kontynuacji? Disney rzekomo „poprosił o więcej”

Dobrymi wieściami dla miłośników przygód Indiany Jonesa podzielił się Jez Corden z redakcji Windows Central. Według dziennikarza gra Indiana Jones i Wielki Krąg miała odnieść na tyle duży sukces, że „Disney chwycił za telefon i poprosił o więcej” projektów z popularnym bohaterem w roli głównej. Niestety wciąż nie otrzymaliśmy oficjalnych wyników sprzedaży najnowszej produkcji studia MachineGames.



Kilka dni temu informowaliśmy jednak, że gra Indiana Jones i Wielki Krąg cieszy się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych. Warto pamiętać, że od momentu premiery wspomniany tytuł dostępny jest również dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Możemy bezpiecznie założyć, że wielu graczy zapoznało się z najnowszą produkcją właśnie za pośrednictwem usługi Microsoftu.



Na koniec przypomnijmy, że gra Indiana Jones i Wielki Krąg zadebiutowała w tym miesiącu na komputerach osobistych i konsolach Xbox Series X/S. W przyszłym roku wspomniany tytuł ma ukazać się również na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia MachineGames, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Indiana Jones i Wielki Krąg – lepiej, niż w kinie!