Plan Microsoftu działa. Gra z Xboxa podbiła serca właścicieli PlayStation 5. Sea of Thieves grą miesiąca na konsoli Sony

Sea of Thieves, dostępne do niedawna wyłącznie na Xboxie była w maju najpopularniejszą grą maja na PlayStation 5. Zawojowała Europę i Amerykę Północną.

Jak zapewne pamiętacie, na początku tego roku Microsoft ogłosił, że rozpoczyna ofensywę i jego oryginalne produkcje powstające na wyłączność dla własnej konsoli będą powoli pojawiać się na konkurencyjnych platformach. W związku z tym doszło do sytuacji, w której PlayStation jest jednocześnie rywalem i partnerem giganta. Jako pierwsze na podbój ruszyły Pentiment i Hi-Fi Rush, a po nich Grounded. Później do tego grona dołączyło Sea of Thieves i wygląda na to, że symulator pirackiego życia, zrobił prawdziwą furorę.

Sea of Thieves najchętniej pobieraną grą na PlayStation 5 w maju. Microsoft ma powody do radości

Z oficjalnych danych opublikowanych na blogu PlayStation, wynika że Sea of Thieves było najczęściej pobieraną grą na PS5 w maju zarówno w UE, jak i w Ameryce Północnej. Z wiadomych powodów tego sukcesu nie udało się powtórzyć na PlayStation 4, bo gra jest dedykowana nowej generacji, ale na starszej konsoli Sony króluje za to Minecraft, także będący własnością Microsoftu. Warto także dodać, że doskonale radzą sobie Fallout 4 i Grounded, które zajęły odpowiednio 9. i 12. miejsce.