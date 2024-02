Pentiment na porównaniu PS5 vs. XSX. Jedna konsola oferuje 120 FPS, a druga 60

Pentiment to jedna z pierwszych produkcji, które początkowo zadebiutowały na rynku jako tytuł ekskluzywny dla sprzętu Microsoftu. Niedawno jednak zgodnie z wcześniej zaprezentowanymi informacjami na temat nowej wizji Xboksa, amerykańska korporacja zapowiedziała również wersje na konsole PlayStation 5 i Nintendo Switch. Teraz natomiast w sieci pojawiło się porównanie wersji na wspomnianą konsolę Sony oraz konsolę Microsoftu.

Pentiment – porównanie wersji PS5 z Series X

Pierwsze, co rzuca się w oczy to fakt, że wersja gry Pentiment na PlayStation 5 oferuje rozgrywkę w 120 klatkach na sekundę, zaś oryginalna wersja opracowana na Xboksy Series X oferuje rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę. Choć nie jest to produkcja na tyle wymagająca, by 120 klatek rzeczywiście było tutaj potrzebne, ale nie wiadomo, co zadecydowało o takim ruchu studia Obsidian Entertainment oraz Microsoftu. Z drugiej jednak strony na materiale poświęconym stricte grafice pokazuje, iż w niektórych scenach w przypadku PS5 mamy do czynienia z nieco żywszymi kolorami.