DLC From the Ashes do Avatar: Frontiers of Pandora zabiera graczy w kolejną niebezpieczną przygodę. Zobaczyliśmy nowy gameplay

Mikołaj Berlik
2025/12/21 11:00
Ubisoft chwali się rozgrywką.

Avatar: Frontiers of Pandora od premiery zdobywa uznanie graczy za wciągający klimat i szczegółowo odwzorowany świat Pandory. Nowe DLC From the Ashes kontynuuje rozwój gry, oferując świeże wyzwania i rozbudowaną historię wojownika Na’vi – So’leka, który musi walczyć o rodzinę i przyszłość Zachodniej Rubieży po atakach RDA i klanu Ash.

Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora – nowe elementy rozgrywki

Dodatek wprowadza sekwencje z perspektywy trzeciej osoby, nowe mechaniki walki i różnorodnych przeciwników. Gracze mogą spodziewać się większej intensywności starć, eksploracji i filmowego klimatu, z którego Pandora słynie. Materiał z rozgrywki pokazuje zarówno nowe lokacje, jak i dynamiczne starcia z wrogami.

From the Ashes wymaga posiadania podstawowej wersji gry, lecz oferuje solidną porcję nowej przygody. Ubisoft zapowiada, że dodatek to dopiero początek planu dalszego rozwoju Frontiers of Pandora, co sugeruje kolejne rozszerzenia i aktualizacje w przyszłości.

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes to dodatek osadzony na zachodnich rubieżach Pandory. Opracowane przez Massive Entertainment – studio Ubisoft – we współpracy z Lightstorm Entertainment i Disney, rozszerzenie Avatar: Frontiers of Pandora, zatytułowane From the Ashes, opowiada o So'leku, który budzi się i odkrywa, że jego świat stoi w płomieniach, a jego rodzina Sarentu została rozproszona po zasadzce RDA i bezwzględnego klanu Ash.

