DLC From the Ashes do Avatar: Frontiers of Pandora zabiera graczy w kolejną niebezpieczną przygodę. Zobaczyliśmy nowy gameplay

Avatar: Frontiers of Pandora od premiery zdobywa uznanie graczy za wciągający klimat i szczegółowo odwzorowany świat Pandory. Nowe DLC From the Ashes kontynuuje rozwój gry, oferując świeże wyzwania i rozbudowaną historię wojownika Na’vi – So’leka, który musi walczyć o rodzinę i przyszłość Zachodniej Rubieży po atakach RDA i klanu Ash.

Avatar: Frontiers of Pandora – nowe elementy rozgrywki

Dodatek wprowadza sekwencje z perspektywy trzeciej osoby, nowe mechaniki walki i różnorodnych przeciwników. Gracze mogą spodziewać się większej intensywności starć, eksploracji i filmowego klimatu, z którego Pandora słynie. Materiał z rozgrywki pokazuje zarówno nowe lokacje, jak i dynamiczne starcia z wrogami.