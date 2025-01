Forza Horizon 5 wkracza na PlayStation 5. Znamy termin premiery

Forza Horizon 5, po raz pierwszy w historii serii, zawita na PlayStation 5. Studio Playground Games ogłosiło, że gracze PS5 będą mogli w pełni doświadczyć emocji festiwalu Horizon w Meksyku, korzystając z bogatej zawartości dostępnej dotychczas na Xbox i PC.

Forza Horizon 5 na PlayStation 5

Wersja gry na PS5, opracowana przez Panic Button we współpracy z Turn 10 Studios i Playground Games, będzie oferować dokładnie tę samą zawartość, co jej odpowiedniki na Xbox i PC. Gracze mogą spodziewać się dostępu do niemal 900 samochodów, ponad 40 aktualizacji tematycznych, a także dwóch rozszerzeń – Hot Wheels oraz Rally Adventure, które będą dostępne do zakupu.

Wszyscy użytkownicy, niezależnie od platformy, na której grają, mogą spodziewać się darmowej aktualizacji Horizon Realms. Patch wprowadzi wybrane, ulubione przez społeczność, Evolving Worlds oraz inne niespodzianki. Co więcej, dzięki funkcji cross-play, wszyscy gracze Forza Horizon 5, niezależnie od platformy (Xbox, PC, PS5), będą mogli wspólnie uczestniczyć w rozgrywce. Premiera Forza Horizon 5 na PS5 zaplanowana została na wiosnę 2025 roku.