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GTA 6 może zarobić 5,2 miliarda dolarów w tydzień. Nowe szacunki mogą zawrócić w głowie

Maciej Petryszyn
2026/07/17 13:15
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Jest praktycznie pewne, że Grand Theft Auto 6 kosztowało dużo pieniędzy. Jednak gra ta może jeszcze więcej pieniędzy zarobić.

Pojawiły się nowe szacunki dotyczące wyczekiwanej tegorocznej premiery. Kwoty robią wrażenie.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

260 milionów dolarów w mniej niż miesiąc?

Działająca w branży analitycznej firma Newzoo ustaliła, iż od momentu startu przedsprzedaży, a więc od 25 czerwca, na zamówienia Grand Theft Auto 6 wydano na całym świecie około 260 milionów dolarów. Mówimy zatem o szacunkach odmiennych od tych, które sugerowały, że nowa gra Rockstara zdołała już przebić1 miliard dolarów, a które eksperci Newzoo określili jako absurdalne.

GramTV przedstawia:

Rzeczone 260 milionów dolarów określono na bazie Game Performance Monitor, według którego w Stanach Zjednoczonych oraz na pięciu kluczowych rynkach w Europie GTA z samej przedsprzedaży wygenerowało 180 milionów dolarów. Następnie dokonano ekstrapolacji tych danych i na tej podstawie “doliczono” do tego wyniku kolejne 80 milionów dolarów. Warto jednak wspomnieć, że od moment uruchomienia preorderów nie minął jeszcze nawet miesiąc. Tymczasem zakłada się, że szczyt fali wzrostowej, jeżeli chodzi o liczbę zamówień, nadal jeszcze przed nami, co może oznaczać znaczący wzrost tej kwoty. Newzoo szacuje, że już w pierwszym tygodniu po premierze nowe Grand Theft Auto może zarobić nawet 5,2 miliarda dolarów.

GTA 6 trafi na rynek 19 listopada 2026 i jako pierwsza odsłona serii w historii nie trafi na płyty – zamiast tego w pudełku znajdziemy jedynie kartkę z kodem. Do tego dochodzi wspomniane Ultimate Edition, czyli ukrywanie części single’owej zawartości za paywallem. Co jednak najciekawsze, pomimo narzekań wielu graczy i tak deklaruje, że przy okazji listopadowej premiery sięgnie po droższą wersję gry. Niedawno natomiast jeden z analityków stwierdził, że Grand Theft Auto jest… zbyt tanie i powinno kosztować 200 dolarów.

Źródło:https://insider-gaming.com/gta-6-pre-order-trend-5-billion-one-week/

Tagi:

News
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Rockstar Games
GTA
Grand Theft Auto
analitycy
GTA VI
GTA 6
pieniądze
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
4
Painkiller
Gramowicz
Dzisiaj 14:57

"No" niech się tylko nie posr..ją ze szczęścia. Gta to nie jest jakaś najlepsza gra całej branży.

dawid19935
Gramowicz
Dzisiaj 14:24

Takie dane podawane publicznie to zwykły marketing Rockstara nie mający nic wspólnego z rzeczywistościa. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 14:01
dariuszp napisał:

Gracze graczom gotują ten los. 

Krótki zastrzyk dopaminy wygrywa ze zdrowym rozsądkiem. No, ale Ci, co kupili tego kota w worku, będą pierwszymi, co za rok będą krzyczeć "czemu gry są takie drogie?!".




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112