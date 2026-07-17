GTA 6 może zarobić 5,2 miliarda dolarów w tydzień. Nowe szacunki mogą zawrócić w głowie

Rzeczone 260 milionów dolarów określono na bazie Game Performance Monitor, według którego w Stanach Zjednoczonych oraz na pięciu kluczowych rynkach w Europie GTA z samej przedsprzedaży wygenerowało 180 milionów dolarów. Następnie dokonano ekstrapolacji tych danych i na tej podstawie “doliczono” do tego wyniku kolejne 80 milionów dolarów. Warto jednak wspomnieć, że od moment uruchomienia preorderów nie minął jeszcze nawet miesiąc. Tymczasem zakłada się, że szczyt fali wzrostowej, jeżeli chodzi o liczbę zamówień, nadal jeszcze przed nami, co może oznaczać znaczący wzrost tej kwoty. Newzoo szacuje, że już w pierwszym tygodniu po premierze nowe Grand Theft Auto może zarobić nawet 5,2 miliarda dolarów.

GTA 6 trafi na rynek 19 listopada 2026 i jako pierwsza odsłona serii w historii nie trafi na płyty – zamiast tego w pudełku znajdziemy jedynie kartkę z kodem. Do tego dochodzi wspomniane Ultimate Edition, czyli ukrywanie części single’owej zawartości za paywallem. Co jednak najciekawsze, pomimo narzekań wielu graczy i tak deklaruje, że przy okazji listopadowej premiery sięgnie po droższą wersję gry. Niedawno natomiast jeden z analityków stwierdził, że Grand Theft Auto jest… zbyt tanie i powinno kosztować 200 dolarów.