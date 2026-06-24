GTA 6 z oficjalną ceną! Pudełkowe wydanie gry bez płyty

Znamy cenę Grand Theft Auto 6. Gracze mogą odetchnąć z ulgą.

Zaczęło się to, na co wszyscy gracze czekali. Rockstar Games oficjalnie potwierdziło najważniejsze szczegóły dotyczące przedsprzedaży Grand Theft Auto 6. Zamówienia przedpremierowe ruszą 25 czerwca 2026 roku o północy czasu lokalnego, a sama gra zadebiutuje 19 listopada 2026 roku na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Wcześniej studio ujawniło bogatą zawartość Ultimate Edition, a także bonusy do zamówień przedpremierowych, a teraz poznaliśmy oficjalną cenę gry. Standardowe wydanie GTA 6 zostało wycenione na 79,99 dolarów, natomiast specjalna wersja Grand Theft Auto 6: Ultimate Edition będzie kosztować 99,99 dolarów. Grand Theft Auto 6 – znamy cenę wydania gry Tym samym gracze mogą odetchnąć z ulgą, gdyż cena GTA 6 nie będzie przesadnie wysoka. Powoli 80 dolarów staje się standardem dla nowych gier AAA i jak widać, Take-Two Interactive nie chce się wyłamywał, ustanawiając nowy, jeszcze wyższy pułap cenowy, który wynosiłby powyżej tej kwoty. Z kolei Ultimate Edition zostało wycenione tylko na 20 dolarów więcej. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Nowa odsłona kultowej serii ma zaoferować największą i najbardziej immersyjną ewolucję Grand Theft Auto w historii. Rockstar podkreśla, że na premierę gracze otrzymają rozbudowane doświadczenie dla jednego gracza, którego fabuła skupi się na historii Jasona oraz Lucii. To właśnie wokół tej dwójki bohaterów zbudowana zostanie opowieść, a Ultimate Edition dodatkowo wzbogaci ją o ekskluzywną kolekcję pojazdów premium, broni, ubrań oraz dodatkowych elementów powiązanych z wydarzeniami w grze. Wszyscy gracze, którzy zamówią Grand Theft Auto 9 przed premierą lub kupią produkcję przed 20 listopada 2026 roku, otrzymają Vintage Vice City Pack. Pakiet zawiera zestaw przedmiotów nawiązujących do czasów, gdy neonowy klimat Vice City świecił najmocniej. Osoby decydujące się na cyfrową przedsprzedaż dostaną również miesiąc GTA+ za darmo. Bonus będzie dostępny od razu, dzięki czemu subskrybenci skorzystają z dodatkowych atrakcji w GTA Online, a także z biblioteki GTA+ Games Library, obejmującej Grand Theft Auto V oraz inne klasyczne tytuły Rockstar Games.

GramTV przedstawia:

Rockstar ujawniło również, kiedy rozpocznie się pobieranie gry przed premierą. Cyfrowe wersje Grand Theft Auto 6 będzie można wstępnie pobrać od 12 listopada 2026 roku, czyli tydzień przed oficjalnym debiutem. Tego samego dnia do sprzedaży trafi także pudełkowe wydanie gry, ale nie będzie ono zawierało płyty. W pudełku znajdzie się kod do pobrania cyfrowej wersji, co oznacza, że na premierę GTA 6 nie otrzyma tradycyjnego wydania fizycznego na nośniku. Ta decyzja potwierdza wcześniejsze doniesienia, według których Rockstar miał zrezygnować z płytowej wersji, między innymi z obawy przed wyciekami. W przeszłości wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w których gracze zdobywali pudełkowe kopie dużych produkcji przed oficjalną premierą, a następnie publikowali fragmenty rozgrywki w sieci. W przypadku GTA 6, które już wcześniej padło ofiarą poważnych wycieków, ograniczenie dostępu do fizycznych nośników może być dla Rockstar sposobem na lepszą ochronę fabuły, zawartości oraz najważniejszych niespodzianek przygotowanych dla graczy. Warto przypomnieć, że wcześniejsze informacje sugerowały możliwe przesunięcie fizycznej edycji Grand Theft Auto 6 na późniejszy termin, potencjalnie nawet na 2027 rok. Take Two Interactive zaprzeczyło jednak, jakoby planowała opóźnienie pudełkowego wydania względem cyfrowej premiery. Teraz wiemy już, że pudełko pojawi się w sklepach przed premierą, ale jego zawartość będzie ograniczona do kodu aktywacyjnego. Grand Theft Auto 6 będzie dostępne w PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store oraz u globalnych sprzedawców i w wybranych sklepach internetowych. Rockstar niedawno zaprezentowało także oficjalną okładkę gry, a teraz potwierdzenie cen, edycji, bonusów oraz sposobu dystrybucji jasno pokazuje, że kampania przedpremierowa GTA 6 wchodzi w decydującą fazę.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.