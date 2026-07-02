Crunch w kontraktach, niejasne płace i fatalne premie. Tak pracownicy opisują pracę w Rockstarze

Pomimo tworzenia świetnych, wręcz legendarnych produkcji Rockstar Games coraz mniej wydaje się miejscem, w którym chciałoby się pracować. To przez liczne skargi pracowników.

Już od wielu miesięcy mówi się o konflikcie pomiędzy władzami studia a jego pracownikami. O co chodzi?

Crunch jest “wpisywany” do kontraktów w Rockstarze?

Jeszcze jakiś czas temu prezes Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, zapewniał, że problem crunchu nie istnieje. Tymczasem anonimowi pracownicy zrzeszeni w Rockstar Game Workers Union twierdzą, że temat nadgodzin jest tak powszechny, że wręcz standardową procedurą jest wpisywanie ich do kontraktów. Mianowicie, chodzi o klauzulę, w ramach której zatrudnieni zrzekają się prawa do odwoływania się do przepisów Working Time Regulations. To one regulują godziny pracy tak, by ochronić ludzi przed większymi niż 10 godziny tygodniowo nadgodzinami. W efekcie deweloperzy byli zmuszani do tego, by pomimo teoretycznego zakończenia zmiany kontynuować tworzenie gier.