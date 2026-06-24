GTA 6 Ultimate Edition oficjalnie zapowiedziane. Znamy szczegóły bogatej edycji pełnej ekskluzywnych dodatków do gry

Rockstar Games ujawnił także bonus do zamówień przedpremierowych.

Rockstar Games potwierdził, że zamówienia przedpremierowe na Grand Theft Auto 6 ruszą 25 czerwca o północy czasu lokalnego, a wraz z nimi gracze poznają pełną ofertę przygotowaną na premierę jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tej generacji. Produkcja zadebiutuje 19 listopada na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S i zgodnie z zapowiedziami pozostanie doświadczeniem nastawionym przede wszystkim na kampanię fabularną dla jednego gracza. GTA 6 – Rockstar Games ujawnił szczegóły Ultimate Edition Największą nowością wśród ujawnionych edycji jest Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition. To najbardziej rozbudowany wariant gry, przygotowany z myślą o fanach, którzy chcą wejść do stanu Leonida z dodatkową zawartością od pierwszych godzin zabawy. Rockstar opisuje tę wersję jako pakiet, którego elementy mają być wplecione w przygodę Jasona i Lucii, a kolejne atrakcje będą odkrywane wraz z postępami w fabule.

Ultimate Edition zaoferuje między innymi ekskluzywne pojazdy, bronie, stroje, tatuaże oraz dostęp do specjalnych lokacji. Wśród bonusów pojawi się Grotti Cheetah ’95, czyli sportowy samochód inspirowany połową lat dziewięćdziesiątych, z oznaczeniem utrzymanym w klimacie retrofuturystycznym. Do tego dojdą rewolwery Morgan Hawk & Little, utrzymane w stylistyce klasycznego Vice City i nawiązujące do kolekcji Vercettiego. Jason i Lucia otrzymają również spersonalizowane warianty broni krótkiej, czyli pistolety Girardi ES9 oraz Klose K17 z grawerowanymi detalami. Rockstar zadbał także o elementy związane z wyglądem bohaterów. Ultimate Edition obejmie dodatkowe stroje, tatuaże, fryzury, makijaż, paznokcie oraz zarost dla Jasona. Część tej zawartości będzie dostępna w specjalnych lokalach, takich jak Fryzjer Damsko Męski Sary, sklep Stock 305 czy salon tatuażu Electric Fang. Ten ostatni zaoferuje ponad 50 wzorów przygotowanych przez grupę artystyczną FAILE. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników motoryzacji. W kryjówce Jasona pojawią się motocykl Dinka Enduro w wojskowych barwach oraz kajak Crest. Gracze dostaną też możliwość modyfikowania pickupa Vapid Ganado Jasona przy użyciu ekskluzywnych konfiguracji retro. Posiadacze Ultimate Edition odwiedzą także Rideout Customs, gdzie zwykłe samochody będzie można zamieniać w efektowne projekty z dopracowanymi wnętrzami, felgami oraz stylistyką donk.

GramTV przedstawia:

Na liście bonusów znalazły się również łódź Shitzu Squalo w różowo niebieskich barwach, terenowy Vapid Dominator Buggy ’67 oraz warsztat Jednookiego Williego, specjalizujący się w modyfikacjach aut terenowych i ręcznie wykonywanych oznaczeniach. Dominator Buggy ma sprawdzić się na bezdrożach Góry Kalaga, a dodatkowo będzie można przechować go w garażu Paradise w Watson Bay. Obiekt zaoferuje też schowek na broń oraz miejsce na kradziony towar przeznaczony do sprzedaży. Ultimate Edition rozszerzy przygodę również o zadania i aktywności poboczne. Gracze będą mogli wykonać nalot na magazyn nielegalnych towarów należący do gangu Młodych $pluw, aby zdobyć specjalne przedmioty i kontrabandę. Pojawi się także kolekcja klasycznych samochodów, w ramach której trzeba będzie odnajdywać porzucone auta oraz niedokończone projekty motoryzacyjne, a następnie przywracać je do świetności dla Wymana, ekscentrycznego kolekcjonera i lokalnego cwaniaka. Rockstar przygotował też bonus dla osób, które zdecydują się na zakup gry przed 21 listopada. Pakiet Vintage Vice City Pack ma zawierać elementy inspirowane klasycznym Vice City i neonowym klimatem lat osiemdziesiątych. W zestawie znajdzie się Vapid Stanier ’55, czyli klasyczny sedan z własnym garażem w dzielnicy Ocean Beach. Obiekt będzie wyposażony w schowek na broń oraz bezpieczne miejsce do przechowywania kradzionego towaru. Przedpremierowe dodatki obejmą również stroje i fryzury dla Jasona oraz Lucii. Jason otrzyma pastelowy, lniany garnitur oraz fryzurę nawiązującą do dekady przepychu, a Lucia pojawi się w czerwonej cekinowej sukience mini i fryzurze z lokami. Gracze będą mogli także ozdobić większość modeli broni tropikalnym wzorem inspirowanym słynną koszulą w palmy Tommy’ego Vercettiego. Więcej szczegółów o Ultimate Edition i dodatkach do zamówień przedpremierowych znajdziecie na oficjalnej stronie gry. Rockstar potwierdził również szczegóły dotyczące wcześniejszego pobierania gry. Cyfrowe wersje Grand Theft Auto 6 będzie można pobrać już 12 listopada, aby przygotować się na premierę bez konieczności oczekiwania w dniu debiutu. Co istotne, fizyczne wydanie również ma być dostępne od 12 listopada, a w pudełku znajdzie się kod pozwalający rozpocząć pobieranie przed oficjalnym startem gry. Tym samym w pudełkowym wydaniu zabraknie płyty z grą. Polski sklep ujawnił nowe szczegóły o GTA 6? Doniesienia o cenie mogą być prawdziwe

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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