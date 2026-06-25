GTA 6 za 100 dolarów? Gracze krytykują, ale... i tak chcą kupić

Innym kontrowersyjnym aspektem nadchodzącej premiery GTA 6 jest brak płyty w fizycznych wydaniach. Zamiast tego w pudełku znajdziemy kartkę z kodem, co oznacza, że nie ma szans na ewentualne późniejsze odsprzedanie swojej kopii gry. W efekcie w sieci zawrzało i nie brakowało komentarzy od osób wręcz zarzekających się, że wszystko to odwiodło ich od pomysłu, by kupić nową grę Rockstara. Inni natomiast krytykowali wyrywanie zawartości na poczet droższej edycji, co pozwalało domniemywać, iż Ultimate Edition niekoniecznie cieszyć się będzie zainteresowaniem. Tymczasem ankieta, którą w mediach społecznościowych przeprowadził Tom Henderson z Insider Gaming, wskazuje na co innego.
GramTV przedstawia:
Pytanie w rzeczonej ankiecie brzmiało po prostu Którą edycję GTA 6 zamierzasz kupić?W momencie pisania tego tekstu odpowiedziało 16 833 osoby. Z tego grona aż 80,3% odpowiedziało, że wybierze wersję droższą, czyli tę wycenianą w zaokrągleniu na 100 dolarów. Z kolei w wersję tańszą, za około 80 dolarów, celuje tylko 19,7% odpowiadających. Wiadomo, ankieta na X nie jest 1:1 dokładnym oddaniem nastrojów społecznych, daje jednak pewien pogląd na środowisko graczy. Wskazuje ona również na to, że niedawne komentarze analityków w tej sprawie prawdopodobnie się sprawdzą.