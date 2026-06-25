GTA 6 za 100 dolarów? Gracze krytykują, ale... i tak chcą kupić

Od wielu miesięcy jedną z bardziej palących kwestii było to, ile przyjdzie nam zapłacić za Grand Theft Auto 6. Teraz wszystko jest już jasne.

Nie brakowało osób, które liczyły się z koniecznością wyłożenia nawet 100 dolarów. I poniekąd ten czarny scenariusz się ziścił.

Paywall czy nie – gracze i tak kupią

Dlaczego poniekąd? Bo bazowe wydanie Grand Theft Auto 6 faktycznie kosztuje tylko 79,99 dolarów, a więc znajduje się na standardowym obecnie progu cenowym. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Otóż przy dopłacie 20 dolarów i dobiciu do ceny 99,99 dolarów otrzymamy Ultimate Edition. Ktoś powie, że przecież nikt nie zmusza nikogo do kupowania droższej edycji. Oczywiście, że nie. Problem w tym, że rzeczona edycja ultymatywna zawiera kilka sklepów, a nawet aktywności niedostępnych dla osób, które kupiły edycję tańszą. Przypomnijmy – nadal mówimy tutaj o grze dla jednego gracza. Jak nietrudno się domyślić, ukrycie części zawartości za paywallem nie spotkało się ze zbyt dobrym odbiorem.