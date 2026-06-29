GTA 6 z pierwszym miliardem w godzinę? Gra Rockstara już zarabia ogromne pieniądze

Według analityków gra mogła zarobić miliard dolarów zaledwie w godzinę.

Grand Theft Auto 6 jeszcze nie trafiło na rynek, a już może mieć na koncie wynik, którego pozazdrościłaby mu cała branża rozrywkowa. W ubiegłym tygodniu ruszyła przedsprzedaż oczekiwanej gry Rockstara. Według najnowszych doniesień przedsprzedaż GTA 6 miała przynieść ponad miliard dolarów przychodu w ciągu zaledwie pierwszych 60 minut od startu. Jeśli te szacunki okażą się bliskie prawdy, Rockstar Games będzie mogło mówić o historycznym osiągnięciu jeszcze przed premierą swojej najważniejszej produkcji. GTA 6 – pierwszy miliard w pierwszą godzinę startu zamówień przedpremierowych? Skala oczekiwań wobec GTA 6 od dawna wymyka się standardowym porównaniom. Analitycy zakładali wcześniej, że gra musi sprzedać przynajmniej 25 milionów egzemplarzy już pierwszego dnia, aby realnie spełnić ogromne oczekiwania finansowe rynku. Najnowsze informacje sugerują jednak, że ten próg mógł zostać przebity znacznie szybciej, przynajmniej jeśli wierzyć nieoficjalnym wyliczeniom dotyczącym przedsprzedaży.

Na sprawę zwrócił uwagę Anthony Palomba, badacz i profesor związany z Darden School of Business na University of Virginia. Według jego obserwacji uruchomienie przedsprzedaży GTA 6 było nie tylko wydarzeniem dla graczy, ale również czytelnym sygnałem dla inwestorów. W początkowej fazie handlu wartość rynkowa Take-Two Interactive wzrosła o niemal 3 procent, a część analityków miała modelować nawet miliard dolarów przychodu w pierwszej godzinie po otwarciu zamówień.

GramTV przedstawia:

Gdyby taki rezultat został oficjalnie potwierdzony, GTA 6 mogłoby stać się najszybciej zarabiającym produktem rozrywkowym w historii. Rockstar Games ma już w tej kategorii ogromne doświadczenie, gdyż Grand Theft Auto 5 również było finansowym fenomenem. Piąta odsłona serii w 2013 roku przekroczyła miliard dolarów przychodu w ciągu trzech dni, co przez lata pozostawało jednym z najbardziej imponujących wyników w popkulturze. Szósta część może jednak podnieść poprzeczkę na zupełnie nowy poziom. Jednym z pierwszych branżowych insiderów, którzy przewidywali podobny scenariusz, był Tom Henderson. Dziennikarz i informator, znany z wielu trafnych przecieków, już wcześniej wskazywał, że GTA 6 może wygenerować miliard dolarów z samej przedsprzedaży w ciągu godziny. Teraz te przewidywania wracają w kontekście analiz rynkowych oraz reakcji giełdy na start zamówień przedpremierowych. W sieci pojawiły się również jeszcze bardziej spektakularne, ale nadal niepotwierdzone informacje. Według części insiderów przedsprzedaż GTA 6 miała w pierwsze 24 godziny przynieść około 3 miliardy dolarów przychodu, co miałoby odpowiadać sprzedaży na poziomie przynajmniej 39 milionów egzemplarzy. To liczby tak wysokie, że bez oficjalnego komunikatu ze strony Rockstar Games lub Take-Two Interactive należy podchodzić do nich z dużą ostrożnością.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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