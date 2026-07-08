Nadchodzi nowa konkurencja dla GTA. Fragmenty rozgrywki z ENDS

Za ENDS odpowiada Concrete Realm, niewielki, dwunastoosobowy zespół niezależnych deweloperów. Studio od kilku lat pracuje nad projektem, który ma pokazać Londyn z perspektywy rzadko obecnej w grach. Twórcy chcą skupić się na autentyczności miejsca, codziennych problemach bohaterów oraz konsekwencjach środowiska, w którym przestępczość, gangi i narkotyki nie są atrakcyjną fantazją, lecz częścią szerszego społecznego kontekstu.

ENDS od Concrete Realm od początku przyciąga uwagę fanów Grand Theft Auto. Trudno się temu dziwić, gdyż mowa o grze osadzonej w Londynie, skupionej na przestępczości, eksploracji miasta i brutalnych starciach. Twórcy podkreślają jednak, że ich produkcja ma iść w zupełnie innym kierunku niż seria Rockstara. Nie chodzi o satyrę, przesadę i pełną swobodę działania, ale o bardziej przyziemną, realistyczną historię o ludziach żyjących w trudnych dzielnicach brytyjskiej stolicy.

W rozmowie z Insider Gaming deweloperzy już w 2023 roku tłumaczyli, że ENDS powstaje między innymi dlatego, że ich zdaniem duże studia nie zawsze potrafią wiarygodnie uchwycić klimat Londynu:

Czuliśmy, że wielu twórców gier AAA nie potrafi oddać autentyczności Londynu w taki sposób, w jaki możemy zrobić to my. Zauważyliśmy, że ostatnie brytyjskie produkcje, takie jak nowy sezon Top Boy czy Blue Story, spotkały się z krytyką za to, że nie dostarczyły w pełni autentycznego doświadczenia, a my wierzymy, że ENDS może wypełnić tę lukę.

Porównania do „GTA w Londynie” są jednak nieuniknione. Concrete Realm zdaje sobie z tego sprawę, ale zaznacza, że podobieństwa wynikają głównie z tematyki, a nie z podejścia do opowiadania historii i projektowania świata. ENDS ma pokazywać przestępczość bez romantyzowania jej i bez przedstawiania jej jako atrakcyjnej ścieżki do wolności.

Zawsze będą pojawiać się zarzuty, że robimy “GTA w Londynie”, po prostu ze względu na typ gry. Tak będzie zawsze, ponieważ poruszamy tematy narkotyków, gangów i przestępczości. GTA zdecydowanie należy do kategorii gier, które pozwalają graczom robić, co chcą, bez konsekwencji.

Twórcy podkreślają, że ENDS ma mocniej trzymać się realiów Londynu. Broń palna nie będzie łatwo dostępna, a główny nacisk w walce zostanie położony na starcia wręcz oraz broń białą. To ma przełożyć się na bardziej surowy i wiarygodny obraz ulicznych konfliktów.