Nadchodzi nowa konkurencja dla GTA. Fragmenty rozgrywki z ENDS

Twórcy zaprezentowali nowe ujęcia pochodzące z rozgrywki.
ENDS od Concrete Realm od początku przyciąga uwagę fanów Grand Theft Auto. Trudno się temu dziwić, gdyż mowa o grze osadzonej w Londynie, skupionej na przestępczości, eksploracji miasta i brutalnych starciach. Twórcy podkreślają jednak, że ich produkcja ma iść w zupełnie innym kierunku niż seria Rockstara. Nie chodzi o satyrę, przesadę i pełną swobodę działania, ale o bardziej przyziemną, realistyczną historię o ludziach żyjących w trudnych dzielnicach brytyjskiej stolicy.
ENDS – twórcy celują w bardziej dojrzałą opowieść o gangsterskim życiu od serii GTA
Za ENDS odpowiada Concrete Realm, niewielki, dwunastoosobowy zespół niezależnych deweloperów. Studio od kilku lat pracuje nad projektem, który ma pokazać Londyn z perspektywy rzadko obecnej w grach. Twórcy chcą skupić się na autentyczności miejsca, codziennych problemach bohaterów oraz konsekwencjach środowiska, w którym przestępczość, gangi i narkotyki nie są atrakcyjną fantazją, lecz częścią szerszego społecznego kontekstu.
W rozmowie z Insider Gaming deweloperzy już w 2023 roku tłumaczyli, że ENDS powstaje między innymi dlatego, że ich zdaniem duże studia nie zawsze potrafią wiarygodnie uchwycić klimat Londynu:
Czuliśmy, że wielu twórców gier AAA nie potrafi oddać autentyczności Londynu w taki sposób, w jaki możemy zrobić to my. Zauważyliśmy, że ostatnie brytyjskie produkcje, takie jak nowy sezon Top Boy czy Blue Story, spotkały się z krytyką za to, że nie dostarczyły w pełni autentycznego doświadczenia, a my wierzymy, że ENDS może wypełnić tę lukę.
Porównania do „GTA w Londynie” są jednak nieuniknione. Concrete Realm zdaje sobie z tego sprawę, ale zaznacza, że podobieństwa wynikają głównie z tematyki, a nie z podejścia do opowiadania historii i projektowania świata. ENDS ma pokazywać przestępczość bez romantyzowania jej i bez przedstawiania jej jako atrakcyjnej ścieżki do wolności.
Zawsze będą pojawiać się zarzuty, że robimy “GTA w Londynie”, po prostu ze względu na typ gry. Tak będzie zawsze, ponieważ poruszamy tematy narkotyków, gangów i przestępczości. GTA zdecydowanie należy do kategorii gier, które pozwalają graczom robić, co chcą, bez konsekwencji.
Twórcy podkreślają, że ENDS ma mocniej trzymać się realiów Londynu. Broń palna nie będzie łatwo dostępna, a główny nacisk w walce zostanie położony na starcia wręcz oraz broń białą. To ma przełożyć się na bardziej surowy i wiarygodny obraz ulicznych konfliktów.
ENDS skupia się na tym, czego można spodziewać się po typowym Londynie. Dlatego broń palna będzie trudniejsza do zdobycia. Koncentrujemy się na walce wręcz i broni białej jako głównych formach ataku dla gracza. Chcemy, aby historia sprawiała wrażenie prawdziwej, jakby mogła przydarzyć się każdemu. Chcemy, żeby trafiła do graczy i zwróciła uwagę na zmagania ludzi żyjących w takich miejscach.
GramTV przedstawia:
Concrete Realm ma też bardzo jasny komunikat marketingowy dotyczący całej produkcji. Studio przekonuje, że ENDS nie jest opowieścią o tym, jak atrakcyjne może być życie w przestępczym środowisku. To raczej historia o zamkniętym kręgu problemów, z którego trudno się wydostać.
ENDS nie jest historią o gloryfikowaniu dzielnic. To pułapka.
Concrete Realm zdradziło, że ENDS otrzyma pełną strukturę narracyjną, składającą się z prologu, trzech głównych aktów oraz epilogu. Historia ma koncentrować się na niewielkiej grupie bohaterów, których łatwo zrozumieć, a także na wydarzeniach inspirowanych prawdziwym życiem.
Mamy przygotowaną pełną narrację dla ENDS, obejmującą trzy główne akty, prolog i epilog. Historia skupia się na niewielkiej, bliskiej graczom obsadzie postaci, autentycznym miejscu akcji oraz wydarzeniach inspirowanych rzeczywistością. Obecnie widzicie tylko mały fragment mapy, który powstał wyłącznie na potrzeby naszej wersji demonstracyjnej pre-alpha.
Najnowszy materiał deweloperski pokazuje, że gra rozwija się w kilku kluczowych obszarach. Twórcy pracują nad optymalizacją świata, mechanikami walki, nowymi postaciami oraz bardziej rozbudowanym pokazem rozgrywki z wersji pre-alpha. Wcześniej, w lipcu ubiegłego roku, studio opublikowało pierwszy devlog, który miał przybliżyć kulisy produkcji zarówno potencjalnym graczom, jak i inwestorom.
Concrete Realm stara się również wzmacniać związek ENDS z prawdziwym Londynem poprzez muzykę i kulturę uliczną. Studio nawiązało współpracę z wschodzącymi artystami muzycznymi, których utwory mają trafić do gry. Deweloperzy uzyskali też zgodę jednego z rozpoznawalnych londyńskich twórców graffiti na wykorzystanie jego tagu w świecie produkcji.
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