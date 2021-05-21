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GTA 6 jest za tanie? "Powinni żądać za to jakieś 200 dolarów"

Maciej Petryszyn
2021/05/21 12:30
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Kwestia ceny Grand Theft Auto 6 jeszcze przed jej ujawnieniem wzbudzała sporo emocji. Te bynajmniej nie opadły, gdy już ją poznaliśmy.

I chociaż od momentu ogłoszenia tychże cen minęło już trochę czasu, temperatura rozmów nie opadła. Szczególnie że są tacy, do dolewają oliwy do ognia.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 za 200 dolarów?

Przypomnijmy, że ostatecznie za GTA 6 przyjdzie nam zapłacić około 80 dolarów. To znaczy, za edycję standardową, bo jest też edycja Ultimate. Za tę zapłacimy 20 dolarów więcej, zyskując w ten sposób dostęp do ekskluzywnej zawartości, w tym lokali usługowych w grze dla jednego gracza. Dużo to czy nie – każdy może ocenić sam. Swoje zdanie na ten temat ma analityk i autor newslettera Stratechery, Ben Thompson, który gościł ostatnio w podcaście technologicznym TBPN. Według niego cena hitu Rockstar Games jest… za niska. I to zdecydowanie za niska, bo uważa on, iż wydawca miał podstawy, by za nowe Grand Theft Auto życzyć sobie nawet 200 dolarów.

Tezy Thompsona były na tyle kontrowersyjne, że w pewnym momencie prowadzący TBPN próbowali mu nawet przerwać:

Uważam, że Rockstar żąda za tę grę zdecydowanie za mało. Żądają ile? 80 dolarów. Przecież to jest gra... Nie, powinni żądać za to jakieś 200 dolarów.

GTA 6 to jakby ostatnia wielka gra. Pomyślcie o tym wszystkim; została w większości stworzona przed erą AI, to absolutny szczyt rzemiosła klasy AAA, lata, lata i jeszcze raz lata krwi, potu i łez, do tego stopnia, że analitycy z Twittera liczyli niedopałki papierosów przed [biurem], aby sprawdzić, w jak wielkim crunchu jest teraz [Rockstar].

GramTV przedstawia:

GTA 6 trafi na rynek 19 listopada 2026 i jako pierwsza odsłona serii w historii nie trafi na płyty – zamiast tego w pudełku znajdziemy jedynie kartkę z kodem. Do tego dochodzi wspomniane Ultimate Edition, czyli ukrywanie części single’owej zawartości za paywallem. Co jednak najciekawsze, pomimo narzekań wielu graczy i tak deklaruje, że przy okazji listopadowej premiery sięgnie po droższą wersję gry. Tymczasem szacuje się, że samo tylko ustanowienie ceny bazowej na 79,99 dolarów, a nie na 69,99 dolarów, w pierwszym roku od premiery wygeneruje Rockstar Games i Take-Two Interactive dodatkowe przychody w wysokości 450 milionów dolarów.

Źródło:https://kotaku.com/tech-analyst-calls-gta-6s-80-price-tag-ridiculous-they-should-be-charging-like-200-for-this-2000715214

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
GTA
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
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dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:22

I dlatego tacy ludzie to "analitycy" którzy niczego nie tworzą. Bo zapominają o tym że Twoje ambicje to jedno a ktoś to jeszcze musi kupić. 

Najlepsze restauracje świata mają gigantyczne ceny i wyszukane dania ale żadna z nich nie robi nawet procenta tego co zarabia McDonald. 

Mówimy o rozrywce. Firma chce zarobić jak najwięcej a wbrew pozorom wieczne podnoszenie ceny do tego nie doprowadzi. Też kto wie ile osób odłożyło zakup gry bo po prostu ich nie stać na 100$.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:17
Silverburg napisał:

Co do gier na 10h to ponownie kwestia tego, czy gra jest dobra. Aczkolwiek dla mnie 10h na grę to mało. Nawet Pragmata była dla mnie krótka, a spędziłem nad nią prawie 2x tyle.

wolff01 napisał:

Ciekawe że dyskusja zawsze idzie w kierunku "za mało"... I o ile kwestia GTA 6 może faktycznie jest dyskusyjna, to np. należałoby zapytać czy 10 godzinna gra AAA powinna kosztować te 80 dolarów...

Opinia może być subiektywna lub obiektywna. Tutaj chodzi mi bardziej o to że zauważ że dyskusja (wsród wydawców) nigdy nie schodzi na "hmm, może powinniśmy za tę grę zarządać mniej kasy porównując np. ilosć contentu do innych tytułów". Każdy ci oczywiście powie że gra jest "warta" tych pieniędzy. I tylko wydawcy indie mają takie rozterki... A krew, pot i łzy jest wylewany przy każdej produkcji, może tylko nie jak AI je tworzy xD

A co do GTA 6 - też niech nie przesadzają, takie GTA 5 czy RDR 2 też były olbrzymimi grami, GTA 6 jest iteracyjnie większe no ale chyba nie 2-2.5x większe? Ale póki co tak jak mówisz - wszystko jest ładnie opakowane i w "domyśle" to będzie "największa gra" tyle że... nikt tego jeszcze nie widział.

FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 11:48

Wystarczy poczekać do końca roku żeby po premierze z listopada cały ten hype zdążył się wypalić, bo jak bardzo dobry by nie był produkt to jak wszystko w końcu się nudzi i większość zacznie szukać nowych wrażeń




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