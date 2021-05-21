GTA 6 jest za tanie? "Powinni żądać za to jakieś 200 dolarów"

Kwestia ceny Grand Theft Auto 6 jeszcze przed jej ujawnieniem wzbudzała sporo emocji. Te bynajmniej nie opadły, gdy już ją poznaliśmy.

I chociaż od momentu ogłoszenia tychże cen minęło już trochę czasu, temperatura rozmów nie opadła. Szczególnie że są tacy, do dolewają oliwy do ognia.

Grand Theft Auto 6 za 200 dolarów?

Przypomnijmy, że ostatecznie za GTA 6 przyjdzie nam zapłacić około 80 dolarów. To znaczy, za edycję standardową, bo jest też edycja Ultimate. Za tę zapłacimy 20 dolarów więcej, zyskując w ten sposób dostęp do ekskluzywnej zawartości, w tym lokali usługowych w grze dla jednego gracza. Dużo to czy nie – każdy może ocenić sam. Swoje zdanie na ten temat ma analityk i autor newslettera Stratechery, Ben Thompson, który gościł ostatnio w podcaście technologicznym TBPN. Według niego cena hitu Rockstar Games jest… za niska. I to zdecydowanie za niska, bo uważa on, iż wydawca miał podstawy, by za nowe Grand Theft Auto życzyć sobie nawet 200 dolarów.