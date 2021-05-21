GTA 6 jest za tanie? "Powinni żądać za to jakieś 200 dolarów"

Kwestia ceny Grand Theft Auto 6 jeszcze przed jej ujawnieniem wzbudzała sporo emocji. Te bynajmniej nie opadły, gdy już ją poznaliśmy.
I chociaż od momentu ogłoszenia tychże cen minęło już trochę czasu, temperatura rozmów nie opadła. Szczególnie że są tacy, do dolewają oliwy do ognia.
Grand Theft Auto 6 za 200 dolarów?
Przypomnijmy, że ostatecznie za GTA 6 przyjdzie nam zapłacić około 80 dolarów. To znaczy, za edycję standardową, bo jest też edycja Ultimate. Za tę zapłacimy 20 dolarów więcej, zyskując w ten sposób dostęp do ekskluzywnej zawartości, w tym lokali usługowych w grze dla jednego gracza. Dużo to czy nie – każdy może ocenić sam. Swoje zdanie na ten temat ma analityk i autor newslettera Stratechery, Ben Thompson, który gościł ostatnio w podcaście technologicznym TBPN. Według niego cena hitu Rockstar Games jest… za niska. I to zdecydowanie za niska, bo uważa on, iż wydawca miał podstawy, by za nowe Grand Theft Auto życzyć sobie nawet 200 dolarów.
Tezy Thompsona były na tyle kontrowersyjne, że w pewnym momencie prowadzący TBPN próbowali mu nawet przerwać:
Uważam, że Rockstar żąda za tę grę zdecydowanie za mało. Żądają ile? 80 dolarów. Przecież to jest gra... Nie, powinni żądać za to jakieś 200 dolarów.
GTA 6 to jakby ostatnia wielka gra. Pomyślcie o tym wszystkim; została w większości stworzona przed erą AI, to absolutny szczyt rzemiosła klasy AAA, lata, lata i jeszcze raz lata krwi, potu i łez, do tego stopnia, że analitycy z Twittera liczyli niedopałki papierosów przed [biurem], aby sprawdzić, w jak wielkim crunchu jest teraz [Rockstar].