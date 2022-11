God of War: Ragnarok z polskim dubbingiem na PS4. Nowy patch jest już dostępny

W zeszłym tygodniu okazało się, że nie wszystkie pudełkowe wersje God of War: Ragnarok dostępne w naszym kraju zawierają rodzimą ścieżkę dźwiękową . Kilka dni temu produkcja Sony Santa Monica doczekała się aktualizacji 2.01, która wprowadziła polski dubbing do wersji gry na PlayStation 5 . Posiadacze PlayStation 4 zostali natomiast poinformowani, że otrzymają wspomnianą opcję wraz z patchem oznaczonym numerem 2.02, który – jak się okazuje – jest już dostępny do pobrania.

Warto wspomnieć, że zamieszanie z polskim dubbingiem nie jest jedynym problemem, który wystąpił przy okazji premiery God of War: Ragnarok. Spora część graczy, która zdecydowała się na zakup Edycji Kolekcjonerskiej wspomnianej produkcji, nie znalazła w zestawie samej gry.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok dostępny jest wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.

