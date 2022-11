W niektórych Edycjach Kolekcjonerskich God of War: Ragnarok brakuje samej gry

God of War: Ragnarok zadebiutowało wczoraj na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Niestety premiera nowej produkcji studia Sony Santa Monica nie obyła się bez problemów. Okazało się bowiem, że nie wszystkie pudełkowe wersje, które trafiły na polski rynek, zawierają rodzimy dubbing. Nie tylko gracze z naszego kraju doświadczyli wczoraj przykrej niespodzianki. Spora część użytkowników, którzy zdecydowali się na zakup Edycji Kolekcjonerskiej kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, nie otrzymała w zestawie samej gry.

Gracze informują o brakujących kodach na grę God of War: Ragnarok w Edycji Kolekcjonerskiej i Jotuńskiej

Sony od początku informowało, że zarówno w Edycji Kolekcjonerskiej, jak i Edycji Jotuńskiej God of War: Ragnarok nie znajdziemy płyty z grą, a jedynie kod umożliwiający pobranie produkcji z PlayStation Store. Okazuje się jednak, że do niektórych użytkowników dotarły wybrakowane zestawy. Część graczy zamiast klucza do produkcji otrzymała podwójne kody na DLC, a inni „szczęśliwcy” nie znaleźli w pudełkach nawet steelbooka, w którym powinny znajdować się wspomniane kody.



Problem dotknął sporą część graczy, co potwierdzają liczne wpisy na Twitterze, gdzie użytkownicy dzielą się fotografiami wybrakowanych zestawów i informują Sony o zaistniałej sytuacji. Na wspomnianym portalu społecznościowym utworzono nawet specjalny profil, na którym można znaleźć masę zdjęć prezentujących Edycje Kolekcjonerskie i Jotuńskie gry God of War: Ragnarok, w których brakuje steelbooka lub kodów na wspomnianą produkcję. Japońska firma na ten moment nie odniosła się do całego zamieszania.



Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, God of War: Ragnarok jest już dostępny na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.

