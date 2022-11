God of War: Ragnarok bez polskiego dubbingu. Spore problemy z wersją pudełkową

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami God of War: Ragnarok debiutuje dziś na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Wraz z grą udostępniona została także premierowa aktualizacja, która wprowadza całą masę poprawek. Okazuje się jednak, że gracze z Polski nie mogą w pełni cieszyć się kontynuacją przygód Kratosa i Atreusa. Spora część rodzimych użytkowników informuje bowiem, że pudełkowa wersja produkcji studia Sony Santa Monica nie oferuje polskiego dubbingu.

Nie wszystkie wersje pudełkowe God of War: Ragnarok zawierają polski dubbing

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez graczy m.in. w opiniach na stronach produktu w polskich sklepach, pudełkowa wersja God of War: Ragnarok oferuje jedynie polskie napisy. Dubbing dostępny jest natomiast w języku angielskim, niemieckim, włoskim oraz francuskim. Wydanie przeznaczone na polski rynek domyślnie powinno natomiast oferować możliwość poznania historii w języku polskim, rosyjskim, arabskim lub angielskim. Wiele wskazuje więc na to, że do polskich sklepów trafiły kopie, które były przeznaczone na rynek zachodni.



Problem nie dotyczy wszystkich pudełkowych wersji, ale spora część użytkowników doświadczyła wspomnianych niedogodności, dlatego też należy zachować ostrożność lub zdecydować się na zakup wersji cyfrowej. Przy zakupie gracze powinni zwracać uwagę na odpowiednie oznaczenia. Z informacji dostępnych w PlayStation Store wynika, że wersja z polskim dubbingiem na PlayStation 5 powinna być oznaczona kodem PPSA08332, a wydanie na PlayStation 4 kodem CUSA34390.



Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, God of War: Ragnarok debiutuje dziś na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.