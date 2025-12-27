Zaloguj się lub Zarejestruj

Shadow the Hedgehog miał być jeszcze bardziej kontrowersyjny. Wyciekły prototypy z wulgarnym Shadowem

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/27 10:00
0
0

Niewiele brakowało, a Shadow z serii Sonic mógł być naprawdę bardzo niegrzecznym jeżem...

Mroczny i ponury charakter to znak rozpoznawczy Shadowa the Hedgehoga. Antybohater uniwersum Sonica od zawsze był przedstawiany jako postać przepełniona gniewem i traumą, co przez lata odróżniało go od reszty kolorowej obsady serii. Okazuje się jednak, że twórcy rozważali pójście jeszcze dalej, aż do poziomu, na którym Shadow… przeklinał.

Shadow the Hedgehog
Shadow the Hedgehog

A gdyby tak Shadow miałby być wulgarny?

Do sieci trafiły właśnie materiały potwierdzające, że kultowa gra Shadow the Hedgehog z PlayStation 2 miała być znacznie bardziej “edgy” niż wersja, którą ostatecznie otrzymali gracze. Nagrania, które w ostatnich dniach krążą po internecie, nie są dziełem sztucznej inteligencji ani fanowską przeróbką. Ich źródłem jest Hidden Palace, czyli społeczność specjalizująca się w archiwizacji i ratowaniu prototypów oraz materiałów deweloperskich z klasycznych gier wideo. Grupa ma już na koncie m.in. odkrycie anulowanej gry Daredevil na PS2. Tym razem jej członkowie weszli w posiadanie kilku prototypów gier z serii Sonic, w tym wczesnej wersji Shadow the Hedgehog. Prototypy były transmitowane na Twitchu, a następnie udostępnione publicznie wraz z listą kluczowych różnic względem finalnej wersji.

Największą sensacją jest zawartość builda przygotowanego na targi E3 2005. W tej wersji Shadow używa znacznie bardziej “dorosłego” języka. Padają m.in. kwestie w rodzaju “Die, you bitch!”, a sam bohater określa się jako “one bad hedgehog”. To jednak nie jedyne zmiany. W prototypach Shadow ma ciemniejsze futro z większą ilością czerni, broń palna posiada odrzut, szybkie karabiny generują tak duży recoil, że postać praktycznie przesuwa się po mapie podczas strzelania, a część mechanik wypada bardziej dynamicznie niż w wersji końcowej.

Uwagę fanów zwrócił również inny symbol Shadowa. Wczesne logo miało stylistykę przypominającą plemienny tatuaż, idealnie wpisującą się w modę z lat 2004-2005. Ostatecznie zostało ono zastąpione znakiem lepiej oddającym wygląd postaci w samej grze i ta decyzja z perspektywy czasu wydaje się rozsądniejsza.

GramTV przedstawia:

Ostatecznie Shadow the Hedgehog otrzymał od ESRB kategorię E10+, czyli nową wówczas ocenę pozwalającą na nieco ostrzejszą treść, ale bez wpadania w kategorię T. Wulgarny język obecny w prototypach niemal na pewno podniósłby klasyfikację wiekową, a żadna gra z uniwersum Sonica nigdy nie otrzymała oceny T.

Biorąc pod uwagę, że w 2025 roku zarejestrowano nowy znak towarowy związany z Shadow the Hedgehog, coraz głośniej mówi się o potencjalnym remake’u lub nowym projekcie z udziałem postaci. Pozostaje pytanie, czy ewentualny powrót Shadowa odważy się sięgnąć po bardziej mroczny ton sprzed lat.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.thegamer.com/shadow-the-hedgehog-team-sonic-sega-prototype-footage/

Tagi:

News
SEGA
gra akcji
platformówka
wyciek
playstation 2
Sonic
PS2
prototyp
jeż
antagonista
Shadow the Hedgehog
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112