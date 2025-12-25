Czy Starfield przerósł Bethesdę? Twórca studia komentuje ten ambitny projekt

Twórca Bethesdy przyznaje, że dla studia, które nigdy nie robiło gry kosmicznej, Starfield był "pomysłem szalonym do granic".

Emil Pagliarulo, dyrektor ds. projektu w Bethesdzie, przyznał, że stworzenie Starfielda było dla studia przedsięwzięciem wyjątkowo ryzykownym. Jak sam określił, była to wręcz “szalona do granic możliwości” decyzja, biorąc pod uwagę fakt, że Bethesda wcześniej nigdy nie tworzyła gry typu space sim. Czy Bethesda podołała ze Starfieldem? W rozmowie z serwisem GamesRadar+, poświęconej dziedzictwu Fallouta 4, Pagliarulo odniósł się do ambicji, jakie od lat przyświecają zespołowi Bethesdy, nawet jeśli oznacza to wchodzenie na zupełnie nieznane terytorium:

Ambitne projekty to coś, do czego dążymy. Pod wieloma względami Starfield był szaloną decyzją w stylu: “nigdy nie robiliśmy gry kosmicznej, więc zróbmy ją teraz”. Jako przykład filozofii studia twórca wskazał Fallouta 4. Zaznaczył, że deweloperzy nie zastanawiają się nad tym, jak będzie wyglądał rynek za 10 lat, jak gra zostanie odebrana ani ilu graczy ostatecznie po nią sięgnie. Kiedy zaczynasz myśleć: “O mój Boże, w to zagrają dosłownie miliony ludzi”, staje się to paraliżujące. Najlepsze co możesz zrobić, to wejść w kreatywny tryb myślenia i po prostu spróbować stworzyć jak najbardziej satysfakcjonującą grę.

Pagliarulo podkreślił również, że Bethesda przez lata wypracowała iteracyjny model produkcji, w którym zawartość trafia do gry jak najszybciej, aby cały zespół mógł ją testować, omawiać i bez strachu wprowadzać zmiany: Najtrudniejszą rzeczą dla każdego twórcy gier jest brutalna szczerość wobec samego siebie, zagranie we własną zawartość i przyznanie, że coś nie działa i musi zostać zmienione. To oznacza ogrom pracy, która może wydawać się zmarnowana, a potem jeszcze więcej pracy przed tobą. Choć pełna rozmowa dotyczy głównie procesu powstawania i dziedzictwa Fallouta 4, wiele wypowiedzi Pagliarulo pokazuje, jak elastyczne i zmienne było podejście Bethesdy podczas prac nad Starfieldem. Od momentu premiery, kosmiczne RPG spotkało się z bardziej mieszanym odbiorem niż Fallout 4, jednak fani wciąż z dużym zainteresowaniem czekają na dalszy rozwój projektu. Według niektórych doniesień kolejne aktualizacje lub dodatki mogą być dość znaczące.